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Merkel'e yeni uçak alınıyor

01.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Uçağı bir süre önce arızalanan Almanya Başbakanı Merkel için yeni uçak siparişi verildi.

Merkel'e yeni uçak alınıyor

Ancak teslimat süresini uzatacağı için hükümet uçağının, ilk etapta VIP donanıma sahip olması beklenmiyor.Almanya Savunma Bakanlığı, hükümet filosunu yeniliyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bakanlar ve hükümet temsilcilerinin uzun mesafe seyahatleri için üç yeni uçak siparişinin verildiğini açıkladı.

Spiegel Online haber portalında yer verilen habere göre, 2019 yılı sonuna kadar doğrudan Airbus'tan A350 model uzun mesafeli bir jet satın alınacak. Savunma Bakanlığı son aylarda sık sık arızalanarak gündeme gelen daha önceki uçakları Lufthansa’dan satın almıştı.

Ancak yeni hükümet uçağının dinlenme ve toplantı kabinleri ile VIP donanımlı hale getirilmesi en az bir yıl daha alacağından, hükümet uçağı ilk etapta bu lükse sahip olmayacak.

Yeni uçağın fiyatı yaklaşık 150 milyon euro, uçağın VIP donanımına kavuşturulması ve gerekli güvenlik ile iletişim sisteminin kurulması içinse ek 100 milyon euro daha ödenmesi gerekecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kasım ayında G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantine'e giderken, başbakanlık uçağı arızalanmıştı. Yaklaşık 20 yaşındaki A340 model "Konrad Adenauer" adlı başbakanlık uçağı Köln/Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalmış, Merkel ertesi gün tarifeli uçakla Buenos Aires'e gitmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Çarşamba günü A340 model "Theodor Heuss" adlı hükümet uçağının arızalanması sonucu üç saat Etiyopya'da beklemek zorunda kalmıştı. Uçakta basınç sorunu tespit edilmişti.

Airbus A350 en modern ticari uçaklardan biri kabul ediliyor. İki jet mortorlu A350, ortalama 15.000 km’lik menzile sahip.

dpa/AFP, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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