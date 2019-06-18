HABER

Merkel’i Sıcak mı Çarptı?

18.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’i karşılama törenindeki hali endişe yarattı

Merkel’i Sıcak mı Çarptı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’i karşılama törenindeki hali endişe yarattı. Dengesiz ve titrerken görüntüleri kameralara yansıyan Merkel, sıcaktan etkilendiğini ve su içince toparlandığını açıkladı.

Başbakanlık önünde askeri bando, iki ülkenin milli marşlarını çalarken Merkel’in tüm vücudunun titrediği ve dudaklarını büzdüğü görüldü. Almanya Başbakanı, durumu kontrol altında tutmak için epey çaba gösterdi.

Marşlar sona erdiğinde toparlanmış görünen Merkel, kırmızı halıda askeri bandoyu selamladıktan sonra Zelenskiy ile başbakanlığa girdi.

Zelenskiy ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel’e kırmızı halıda ne olduğu da soruldu. Almanya Başbakanı, ‘’Üç bardak su içtiğimden beri daha iyiyim. Demek ki ihtiyacım varmış’’ dedi.

Tören sırasında Berlin’de hava 28 derece ve güneşliydi. Gelecek ay 65 yaşına girecek olan Merkel’in bilinen herhangi bir sağlık sorunu yok.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Almanya’da ‘İnsan Hakları’ Gerekçesiyle Fuhuş YasaklanıyorAlmanya’da ‘İnsan Hakları’ Gerekçesiyle Fuhuş Yasaklanıyor
Türkiye’de Mursi’ye ‘Şehit ve Kahraman’ Vurgulu Gıyabi CenazeTürkiye’de Mursi’ye ‘Şehit ve Kahraman’ Vurgulu Gıyabi Cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

BM'den Mursi çağrısı

BM'den flaş Mursi çağrısı!

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

ABD'den kritik hamle! 1000 asker daha gönderilecek!

1000 asker daha gönderilecek!

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin ölümü sonrası alarm durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.