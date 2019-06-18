Merkel’i Sıcak mı Çarptı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’i karşılama törenindeki hali endişe yarattı. Dengesiz ve titrerken görüntüleri kameralara yansıyan Merkel, sıcaktan etkilendiğini ve su içince toparlandığını açıkladı.

Başbakanlık önünde askeri bando, iki ülkenin milli marşlarını çalarken Merkel’in tüm vücudunun titrediği ve dudaklarını büzdüğü görüldü. Almanya Başbakanı, durumu kontrol altında tutmak için epey çaba gösterdi.

Marşlar sona erdiğinde toparlanmış görünen Merkel, kırmızı halıda askeri bandoyu selamladıktan sonra Zelenskiy ile başbakanlığa girdi.

Zelenskiy ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel’e kırmızı halıda ne olduğu da soruldu. Almanya Başbakanı, ‘’Üç bardak su içtiğimden beri daha iyiyim. Demek ki ihtiyacım varmış’’ dedi.

Tören sırasında Berlin’de hava 28 derece ve güneşliydi. Gelecek ay 65 yaşına girecek olan Merkel’in bilinen herhangi bir sağlık sorunu yok.

