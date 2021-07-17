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  4. Merkel'in ABD Ziyareti Almanya'da Nasıl Yankı Buldu?

Merkel'in ABD Ziyareti Almanya'da Nasıl Yankı Buldu?

17.07.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Eylül’de yapılacak federal parlamento seçimleri öncesi son resmi yurt dışı seyahatini Washington’a yapan Almanya başbakanı Angela Merkel, iki günlük ziyareti kapsamında başkan Joe Biden’la Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerini Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ve yükselen bir küresel güç olarak Çin’e bakış gibi konular oluşturdu. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Rusya’nın saldırganlığı ve Çin’in anti-demokratik...

Merkel'in ABD Ziyareti Almanya'da Nasıl Yankı Buldu?


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