Merkel'in Ardından Başbakanlık Koltuğuna Kim Oturacak?

2021’de Almanya’da başbakanlıktan ayrılacak olan Angela Merkel’in yerine kim gelecek? Corona virüsü krizinin ekonomik ve toplumsal yaralarını sarmaya çalışan Almanya, geride kalan hafta yeniden bu önemli soruya odaklandı.
Buna neden ise, Merkel’in partisi CDU’nun "kardeş partisi" Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in, Merkel’i eyalet hükümetinin bakanlar kurulu toplantısına davet etmesi oldu.
Merkel’in 15 yıllık başbakanlık döneminde ilk kez bir eyaletin bakanlar kurulu toplantısını ziyaret etmesi, Söder’le birlikte samimi pozları ve buluşmanın zamanlaması, Berlin’deki yorumcular tarafından "halef-selef buluşması" olarak nitelendirildi.
Söder, başbakanlık koltuğuna oturduktan bu yana, yalın ve göşterişten uzak tavırlarıyla bilinen Merkel’i Chiemsee Gölü’ndeki Herrenchiemsee Sarayı’nın ihtişamlı Aynalı Salonu’nda karşılarken, buluşmayı "veliaht kraliçe buluşması" olarak isimlendirenler bile oldu.
Uzmanlar, Merkel’in 2021’de planlanan seçimde kendi yerine geçmeye aday CDU’lu isimler yerine, sadece Bavyera eyaletinde seçimlere katılan CSU’nun lideri Söder’i CDU/CSU’nun ortak adayı olarak tercih ettiği ve halefi olarak gördüğünü belirtiyor.
Normal şartlar altında, Birlik Partileri (CDU/CSU) adına CDU lideri başbakan adayı olarak seçimlere giriyor. Ancak Almanya’nın ekonomik anlamda en güçlü eyaleti olan Bavyera’nın Başbakanı Söder, Alman siyasetinin yükselen yıldızı olarak tanımlanıyor.
Söder’in hem kendi eyaletinde hem de Merkel’le birlikte hareket ederek Almanya çapında Corona virüsü salgını ile ortaya çıkan krizi katı önlemleriyle başarıyla yönetmesi, popülaritesini artırdı.
Kamuoyu yoklamalarında Söder hem tüm Alman toplumu (yüzde 53) hem de CDU/CSU seçmenleri nezdinde (yüzde 67) en çok desteklenen kişi oldu.
"Kimin başbakan seçilme şansı yüksek? " sorusunda da Söder, şansı en yüksek politikacı olarak i seçildi. Söder, geleneksel olarak muhafazakar çizgisiyle bilinen CSU’nun yenilikçi kuşağını temsil ediyor. Nitekim CDU/CSU’nun Yeşiller’le koalisyon yapabileceğini söyleyerek, özellikle CSU’nun bu konudaki tabusunu yıktı. Söder’in, Merkel'in zorlu mirasını devralabileceği ve sosyal-liberal çizgisini sürdürebileceği ifade ediliyor.
Daha önce yapılan analizlerde CDU’nun yeni genel başkanının, 2021 yılının Eylül ayında yapılacak federal seçimlerde Birlik Partileri’nin başbakan adayı olması bekleniyordu.
Merkel’in desteklediği genel başkan adayı olarak kabul edilen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı CDU’lu Armin Laschet, eyaletinde Corona virüsü krizini iyi yönetemediği ithamlarıyla karşı karşıya kaldı.
Türkler’e yakınlığı nedeniyle "Türk" olarak tanınan Laschet, bu süreçte yaptığı hatalı çıkışlarla kamuoyu yoklamalarında büyük oranda destek kaybetti. Merkel’in göçmen politikalarını eleştiren diğer adaylar CDU Federal Meclis Grup eski Başkanı Friedrich Merz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen Corona sürecinde arka plana itildi, isimleri neredeyse unutuldu.
Söder başbakanlık adaylığı konusunda şimdilik açıklama yapmıyor ve "Benim yerim Bavyera" diyerek, CDU içerisinde önce genel başkanın belirlenmesi gerektiğini, başbakan adayının ise daha sonra CDU ve CSU tarafından birlikte kararlaştırılacağını söylüyor.
Merkel’in ardından Aralık 2018’de CDU liderliğine seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer’ın partideki görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa oturacak ismin ne zaman seçileceği ise henüz belli değil.CDU’nun genel kurulunu toplamak için tarih belirleyememesinin nedeni, virüs nedeniyle hükümetin 1.000’den fazla kişinin katılacağı toplantıları süresiz yasaklaması.CDU’nun liderlik seçiminde oy hakkı olan 1.001 delegesi var.