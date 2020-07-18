Merkel'in Ardından Başbakanlık Koltuğuna Kim Oturacak?

2021’de Almanya’da başbakanlıktan ayrılacak olan Angela Merkel’in yerine kim gelecek? Corona virüsü krizinin ekonomik ve toplumsal yaralarını sarmaya çalışan Almanya, geride kalan hafta yeniden bu önemli soruya odaklandı.

Buna neden ise, Merkel’in partisi CDU’nun "kardeş partisi" Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in, Merkel’i eyalet hükümetinin bakanlar kurulu toplantısına davet etmesi oldu.

Merkel’in 15 yıllık başbakanlık döneminde ilk kez bir eyaletin bakanlar kurulu toplantısını ziyaret etmesi, Söder’le birlikte samimi pozları ve buluşmanın zamanlaması, Berlin’deki yorumcular tarafından "halef-selef buluşması" olarak nitelendirildi.

Söder, başbakanlık koltuğuna oturduktan bu yana, yalın ve göşterişten uzak tavırlarıyla bilinen Merkel’i Chiemsee Gölü’ndeki Herrenchiemsee Sarayı’nın ihtişamlı Aynalı Salonu’nda karşılarken, buluşmayı "veliaht kraliçe buluşması" olarak isimlendirenler bile oldu.

Uzmanlar, Merkel’in 2021’de planlanan seçimde kendi yerine geçmeye aday CDU’lu isimler yerine, sadece Bavyera eyaletinde seçimlere katılan CSU’nun lideri Söder’i CDU/CSU’nun ortak adayı olarak tercih ettiği ve halefi olarak gördüğünü belirtiyor.