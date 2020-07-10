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Merkel’in basın bürosunda casusluk iddiası

10.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Almanya’da, Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yakın çevresindeki bir kişinin uzun yıllardır Mısır istihbarat servisi için casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.

Merkel’in basın bürosunda casusluk iddiası

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Almanya'da Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yönetimindeki Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin bir çalışanı hakkında casusluk şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Perşembe günü İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuna açıklanan 2019 Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Raporu'nda yer alan bilgilere göre, Alman güvenlik birimleri, Federal Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Aralık 2019'da söz konusu şahısla ilgili "cezai önlemler" aldı. Raporda, Mısır istihbarat servislerine yıllarca bilgi aktaran kişi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği de yer alıyor.

Bild gazetesinin haberine göre, casusluk faaliyetinde bulunduğundan şüphe edilen göçmen kökenli kişi, Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin konuklara hizmet veren biriminde çalışıyordu. Basın ve Bilgilendirme Dairesi ise konuyla ilgili sorulara verdiği yazılı yanıtta, "Biz, ne halihazırda devam etmekte olan soruşturmalar, ne de personelle ilgili konular hakkında açıklama yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

Federal hükümetten açıklama

Federal Hükümet Sözcüsü Seibert'in yardımcılarından Martina Fietz ise Mısır adına casusluk yaptığı açığa çıkan kişinin çalıştığı dönemde kapsamlı bilgilere ulaşabilecek bir pozisyonda olmadığını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı da Mısır istihbarat servislerinin ülkede faaliyetlerde bulunduğundan haberdar olunduğunu duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Steve Alter, bu servislerin Almanya'da yaşayan, Müslüman Kardeşler gibi muhalifler hakkında bilgi topladığını bildirdi.

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasası Koruma Teşkilatı'nın raporuna göre, gerek Mısır'ın dış istihbarat servisi (GIS), gerekse iç istihbarat örgütü (NSS) Almanya'da faaliyet yürütüyor. Alman istihbaratına göre de Mısır gizli servisleri, Müslüman Kardeşler üyelerinin yanı sıra Mısırlı Hristiyan ayınlık Kıptilerle ilgili de bilgi topluyor.

dpa,AFP,Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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