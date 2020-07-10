Merkel’in basın bürosunda casusluk iddiası

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Almanya'da Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yönetimindeki Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin bir çalışanı hakkında casusluk şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Perşembe günü İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuna açıklanan 2019 Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Raporu'nda yer alan bilgilere göre, Alman güvenlik birimleri, Federal Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Aralık 2019'da söz konusu şahısla ilgili "cezai önlemler" aldı. Raporda, Mısır istihbarat servislerine yıllarca bilgi aktaran kişi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği de yer alıyor.

Bild gazetesinin haberine göre, casusluk faaliyetinde bulunduğundan şüphe edilen göçmen kökenli kişi, Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin konuklara hizmet veren biriminde çalışıyordu. Basın ve Bilgilendirme Dairesi ise konuyla ilgili sorulara verdiği yazılı yanıtta, "Biz, ne halihazırda devam etmekte olan soruşturmalar, ne de personelle ilgili konular hakkında açıklama yapmıyoruz" ifadesini kullandı.