Merkel’in basın ve ifade özgürlüğü mesaisi

Basına kapalı yapılan görüşmeye katılan isimlerle konuştuk.İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni binalarının açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile de bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmaya katılan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü ve Avukat Veysel Ok, Merkel’le gerçekleştirdikleri görüşmenin ayrıntılarını DW Türkçe’ye anlattı.

Ok, görüşmede Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konular hakkında kendi deneyimlerini aktardığını, ayrıca yargı reform paketi ile ilgili fikirlerini paylaştığını belirtti.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin bir parçası olarak Avrupa’nın hukuki değerlerine bağlı kalmakla yükümlü olduğunu Merkel’e söylediğini dile getiren Ok, Türkiye’deki Alman gazetecilerin basın kartı alamama sorunundan ve kendi baktığı davalarla ilgili olarak tutuklu Almanların durumundan da bahsettiğini ifade etti.