Merkel'in CDU genel başkanlığına tekrar aday olmama kararı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinde, koalisyon anlaşması temelinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatin bulunduğunu söyledi.

CDU genel başkanlığı için tekrar aday olmayacağını geçen hafta açıklayan Merkel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu'nun hazırlıklarına ve koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet ortağı SPD'nin koalisyon sözleşmesine bağlı kalıp kalmayacağının önemli bir soru olduğunu belirten Merkel, "Konuyu parti yönetiminde konuştuk. Koalisyon anlaşması temelinde federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatimiz var. Bu mesaj önemli ve endişeleri azaltıyor." dedi.

Merkel, CDU genel başkanlık koltuğu için kaç kişinin aday olacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

CDU Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Schüler de adayların ülke genelinde düzenlenecek 8 bölgesel konferansta kendilerini tanıtacağını belirtti.