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"Merkel’in Chemnitz’e gitmemesi sağcıların zaferi"

06.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

DW'den Michaela Küfner, Merkel'in şu ana kadar aşırı sağcı grupların gösterileri nedeniyle tansiyonun yükseldiği Chemnitz'i ziyaret etmemiş olmasının bir hata olduğu görüşünde.

Başbakan Angela Merkel Ekim ayında günlerdir olayların durulmadığı Doğu Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz kentini ziyaret edecek. Tarih henüz netleşmemiş olsa da Merkel'in Ekim ayında Chemnitz'e gitmesi bekleniyor. Ancak Merkel Chemnitz'e gitmekte geç kalmış olacak. Oraya sıcağı sıcağına gitmesi gerekirdi. Merkel, bir Almanın mülteci adayları tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların savaş alanına çevirdiği Chemnitz'e olaylar devam ederken gitmesi gerekirken, Chemnitzlileri bu kadar bekletmekle geleceğe dönük etkileri olabilecek bir hata yapıyor.

"Chemnitz"ler ihmale gelmez

Aslen Doğu Alman olan Angela Merkel Berlin'de kaldı, planlandığı gibi Afrika ülkelerini ziyaret etti ve oturup, bitmesinin beklenmemesi gereken olayların bitmesini bekledi. Almanya için Alternatif (AFD) adlı ana muhalefet partisinin baş tahrikçisi Björn Höcke ise Chemnitz sokaklarından ne kadar siyasi sermaye kazanılabileceğini hemen fark etti. Cumartesi günü İslam karşıtı PEGİDA'nın lideri Lutz Bachmann omuz omuza verip sözüm ona bir matem yürüyüşü düzenledi. Sağcılarla aşırı sağcılar "endişeli" kent sakinleriyle birlikte "ortak üzüntülerini" Chemnitz'in merkezinde sergilediler. Halkın kentlerinde aniden meydana gelen olaylarla nasıl sarsıldığı gözler önüne serildi.

Başbakanlık neyin söz konusu olduğunu kavramakta gecikmedi. Hükümet sözcüsü "demokratik Almanya'dan duyulan nefretin dışa vurulduğundan" ve "bütün siyasi olanaklar seferber edilerek bu gelişmenin önlenmesi gerektiğinden" söz etti. Hükümet Chemnitz'e Aile Bakanı Franziska Giffey'i gönderdi. Medyada, Giffey'in Chemnitz'e giden ilk hükümet üyesi olduğu duyuruldu. Ama Giffey'den sonra Doğu Alman kentine kimse gitmedi. Ne Başbakan, ne de İçişleri Bakanı Chemnitz'de göründü. Bakanlar kurulunda demokrasiyi savunma görevi ihmal ediliyordu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında da.

Buna karşılık Berlin'de telefonlar susmadı. Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer, bitkin düştüğü her halinden belli olan Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ile görüşüyor. Kretschmer'i eleştirenler bile eyalet başbakanının diyalogla halkın korkularını dağıtmak için üstün çaba harcadığını teslim ediyorlar. Polisin ilk günlerdeki olayların tehlike potansiyelini doğru tahmin edemeyip güç duruma düşmüş olması, Saksonya'daki sağ şiddet gerçeğinin yıllardır nasıl hafife alındığını gösterir. Özellikle Almanya'nın doğusunda hoşnutsuzluk artıyor. Başbakan Merkel'in en çok ihtiyaç duydukları anda Chemnitzlileri yalnız bırakması kolay unutulmayacak.

"Kötü resim" vermekten mi çekindi?

Chemnitz'deki konserli aşırı sağı protesto gösterisine 65 bin kişi geldi. Tabii ki her demokrat Chemnitz'deki olaylardan sonra sokaklarda "sistem tıkandı" yerine "PEGİDA yerine müzik" izlerinin kalmasını arzular. Ama Merkel burada siyasi gücünü kullanma fırsatını kaçırdı. Peki neden? 13 yıldır başbakan olmasına rağmen bilinçli simgecilik fikrine alışamamış olmasından mı? Yoksa güvenlik nedenleriyle kendisine gitmeme uyarısı yapıldığı için mi? Olayların büyümesini tabii kimse istemez. Yoksa nahoş manzaraların ortaya çıkabileceğini mi düşünmüştü? Çünkü sağcılar mutlaka genel seferberlik ilan edip, Merkel'in gelmesini "Merkel gitsin" gösterisine dönüştürmek isteyeceklerdi.

Gerçek nedeni ne olursa olsun, hükümetin sağdan korktuğu için saklandığı izlenimini silmek kolay olmayacak. Bu zafer sağı mutlaka daha fazlasına cesaretlendirecektir. Merkel'in Chemnitz'e rüzgâr dindikten sonra değil, bütün siyasi imkânlarını kullanarak fırtınaya göğüs germek için gitmesi gerekirdi.

Michaela Küfner

© Deutsche Welle Türkçe

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