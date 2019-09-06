HABER

Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin’e yaptığı ziyaretin ilk gününde Çin ile 11 işbirliği anlaşması imzalandı.Çin’e 3 günlük resmi ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Kıçiang tarafından askeri merasimle karşılandı.

Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin’e yaptığı ziyaretin ilk gününde Çin ile 11 işbirliği anlaşması imzalandı.
Çin’e 3 günlük resmi ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Kıçiang tarafından askeri merasimle karşılandı. Merkel, iki ülkenin milli marşlarının okunduğu anda merasimi rahatsızlığından dolayı oturarak takip etti.
Merkel, Çin’e yaptığı 3 günlük ziyaretin ilk gününde Almanya ili Çin arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Ticaret odaklı ziyareti sırasında Merkel’in Çin Başbakanı Li Kıçiang ile hava ulaşımı, yeşil enerji, finans ve eğitim alanlarında 11 anlaşma imzaladığı bildirildi.
2005 yılından bu zamana kadar Almanya’da başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel’in Çin’e yaptığı resmi gezide ekonomik görüşmelerin yanı sıra Hong Kong’da eylemler de gündeme geldi.
Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya gelen Merkel ekonomik ilişkilerin yanı sıra dünya gündemindeki önemli konuları ele aldıklarını özellikle Hong Kong’da insanların haklarının ve özgürlüklerinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Görüşmelerde Merkel, mevkidaşı Li’ye, "Hong Kongluların hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmalı. Çözüm ancak diyalogla olur, şiddeti önlemek için elinizden geleni yapın" çağrısında bulundu.
Merkel görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çin Başbakanı ile Hong Kong konusunu görüştüklerini ve Hong Kong’da barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini kaydetti. Li’nin de Hong Kong’da karışıklığı önlemek istediklerini söylediği bildirildi. Merkel, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük tarifelerinde karşılıklı yapılan uygulamaların diğer ülkeleri de etkilediğini ve yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Çin’e düzenlediği üç günlük ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da kabul edilecek. Pekin’in ardından Vuhan kentine geçecek olan Merkel, burada da bazı firmaları ziyaret edecek ve Huazhong Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek.

Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
CHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildiCHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildi
Ağustos ayında en çok kayyum atamaları konuşulduAğustos ayında en çok kayyum atamaları konuşuldu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'dan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

Son dakika! Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için hapis cezası!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uyardı: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.