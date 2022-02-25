Merkel’in cüzdanını çaldılar

Merkel’in cüzdanında nakit paranın dışında kimliği ve ehliyeti bulunuyordu.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı. Alman basın ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre Merkel, Perşembe sabahı saat 11.40 civarında Charlottenburg'daki bir süpermarkette alışveriş sırasında cüzdanını çaldırdı.

Polis, Berlin-Mitte'de bulunan polis karakoluna 67 yaşındaki bir kadın tarafından hırsızlık ihbarında bulunulduğunu doğruladı. Çalınan cüzdanda kimlik kartı, banka kartı, ehliyet ve nakit para bulunduğu belirtildi.

Eski Başbakanın ofisinden ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

67 yaşındaki Merkel'e süpermarkette en az bir korumanın eşlik ettiği belirtildi. Berlin Polisi basit bir hırsızlık vakası olarak değerlendirdiği olayı araştırıyor.

Bild gazetesi konuya ilişkin haberinde, Merkel'in çalınan cüzdanının alışveriş arabasına asılan bir çantada olduğunu bildirdi.

dpa/TY,EC

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