HABER

Merkel'in genel başkan adayı olmayacağı iddia edildi

29.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Alman haber ajansı dpa, CDU’lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Merkel'in genel başkan adayı olmayacağı iddia edildi

Alman haber ajansı dpa, CDU’lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığına bir kez daha aday olmayacağı öne sürüldü.

Alman haber ajansı dpa’nın parti çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Merkel parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

Merkel'in CDU'nun Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde oy kaybına uğramasının ardından, genel başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

CDU’nun kongresi Aralık ayı başında Hamburg’ta yapılacak.

Hessen eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerden CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybı, parti içinde huzursuzluk yaratıyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttıGenç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı
Suudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla GörüştüSuudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla Görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

Bu kadarına da pes! Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekti

Bu kadarına da pes! Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.