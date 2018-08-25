Merkel'in gözü Azeri doğalgazında

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, enerji konusundaki ortaklığı derinleştirme mesajı verdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Güney Kafkasya ziyaretinin son durağı Azerbaycan'da enerji ortaklığını derinleştirme mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, enerji ve özellikle de doğalgaz konusunda Rusya'ya olan bağımlığını azaltmak üzere Azerbaycan'la enerji ilişkilerini geliştirme yönünde istekli olduklarını kaydetti.

İki liderin görüşmesinde Azerbaycan'dan başlayıp, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan ve buradan da Yunanistan ve İtalya'ya doğru devam eden Trans Anadolu doğalgaz boru hattının (TANAP) ve buna bağlı olarak Güney Koridoru'nun da aralarında bulunduğu kimi projelerin genişletilmesi gündeme geldi.

Projelerin kapsamı

Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğal gaz taşınmasını öngörüyor.