Merkel’in Güney Kafkasya Gündeminde Konular Hassas

Güney Kafkasya turuna çıkan Başbakan Angela Merkel, bugünden itibaren sırasıyla Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın ziyaret ediyor. Merkel, bugün Tiflis’ten başlayan Güney Kafkasya turuna, yarın Erivan’da, Cumartesi günü de Bakü’de temaslarla devam edecek. Kalabalık bir yatırımcı heyetinin eşlik ettiği başbakanın ziyaretinin ana gündemi ekonomik işbirliği olacak. Almanya son zamanlarda ekonomisi büyüyen üç ülkeyle ekonomik ilişkileri derinleştirmek istiyor. Güney Kafkasya bölgesinin üç ülkesi ile Almanya arasında ticaret hacmi son yıl yüzde 17,1 artıp, 1,2 milyar Euro’ya ulaştı.

Merkel’in ilk durağı Tiflis’de görüşme listesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Mamuka Bakhtadze var. Görüşmelerde Alman firmalarının mevcut yatırımlarının yanısıra gündemde olan bir diğer konu Gürcistan’ın NATO üyeliği arzusu.

Temmuz ayında Brüksel'de yapılan NATO zirvesinin karar metninde Gürcistan’ı ileride üye olarak kabul etme hedefi onaylanmıştı. Merkel de daha önce yaptığı açıklamalarda bu ülkenin NATO'ya üye olmasını desteklediklerini söylemişti.