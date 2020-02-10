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Merkel'in Halefi Başbakan Adayı Olmayacağını Açıkladı

10.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristriyan Demokrat CDU’nun Genel Başkanı ve Merkel'in halefi olarak görülen Annegret Kramp-Karrenbauer görevinden ayrılacağını ve 2021’de yapılacak seçimlerde de başbakan adayı olmayacağını açıkladı

Merkel'in Halefi Başbakan Adayı Olmayacağını Açıkladı

Almanya’da Thüringen eyaletinde sağcı AfD partisiyle işbirliğinin yol açtığı siyasi krizle başlayan çalkantılar bu kez Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristriyan Demokrat CDU’nun Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’i vurdu.

CDU lideri görevinden ayrılacağını ve 2021’de yapılacak seçimlerde de başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Merkel’in halefi olarak görülen Kramp-Karrenbauer’in kararı Berlin’de şok etkisi yarattı.

Thüringen’de liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) başbakan adayının, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) desteğiyle başbakan seçilmesinden sonra,"Partisine hakim olamıyor" eleştirilerine maruz kalan Kramp-Karrenbauer’in geçen Cumartesi Berlin’de Merkel’le bir araya gelerek, kararını paylaştığı, bu sabah da CDU’nun merkez kurulu üyelerine istifasını bildirdiği öğrenildi.

CDU liderinin burada yaptığı konuşmada, yaz aylarına kadar partinin başında kalarak partiyi yeni lider seçimi için gerekli olağanüstü kurultaya, gelecek yılki federal seçim sürecine ve CDU‘nun başbakanlık adayının belirlenmesi sürecine hazırlamayı arzuladığını söylediği belirtildi.

Kramp-Karrenbauer’in, CDU'nun temel pozisyonunu netleştirmesi ve siyasi yelpazenin sağ ve sol uçlarındaki AfD ve Sol Parti’yle olan ilişkilerini belirlemesi çağrısı yaptığı da aktarıldı. CDU içindeki muhafazakar kanat, aşırı sağcı AfD’yle ortaklığı açık tutarken, Sol Parti’yle işbirliğini bir tabu olarak görüyor. Söz konusu toplantıda söz alan Başbakan Merkel’in Annegret Kramp-Karrenbauer‘e, teşekkür ettiği ve hükümetteki Savunma Bakanlığı görevini sürdürmesini istediği açıklandı. Alman basınında adının baş harfleri olan AKK şeklinde tanımlanan Annegret Kramp-Karrenbauer, 2018 yılında Merkel’in sığınmacı politikaları nedeniyle eleştirilerden sonra CDU liderliğini bırakmasıyla bu göreve seçilmiş, ancak baştan beri Merkel’den boşalan koltuğu dolduracak niteliğe sahip olmadığı şeklinde eleştirlere maruz kalmıştı.

Dört dönemdir Almanya Başbakanı olan Merkel’in bir zamanlar sağ kolu olarak bilinen Kramp-Karrenbauer, çok sayıda siyasi gafı nedeniyle de kamuoyunun tepkisini çekti. CDU’nun muhafazakar kanadının ağır topları AKK‘nın yerine, 2018‘de parti liderliği yarışını kaybeden 64 yaşındaki Friedrich Merz’e destek veriyor. Almanya’nın en etkin bulvar gazetesi Bild’in de desteklediği Merz, hem Merkel’i hem de parti yönetimini eleştiren açıklamaları ve sağ popülist söylemleriyle tanınıyor.

CDU’da yaşanan depremden sonra yapılan siyasi analizlerde, Merkel’in bundan sonra alacağı tavrın nasıl olacağı sorusu ağır basıyor. Merkel’in rakip olarak gördüğü Merz’i engellemek isteyeceğini savunan analizciler, daha önce 2021’de başbakanlığa bir daha aday olmayacağını açıklayan Merkel‘in bu kararından vazgeçebileceğini ya da kendi siyasi çizgisine yakın gördüğü Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’i başbakanlık için aday olarak gündeme getireceğini savunuyorlar.

Yapılan yorumlarda, Thüringen eyaletinde CDU’luların yanısıra aşırı sağcıların da desteğini alarak başbakan seçilen Hür Demokrat Partili Thomas Kemmerich’in yol açtığı siyasi krizin daha sona ermediği ve Berlin’deki sarsıntıların koalisyon hükümetinin bozulmasına bile yol açabileceği dillendiriliyor. Thomas Kemmerich yoğun eleştiriler üzerine geçen Cumartesi istifa etmişti. Merkel, Kemmerich’in CDU ve AfD’nin oylarıyla seçilmesini "Alman demokrasisi adına kara bir gün" olarak tanımlamıştı.

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