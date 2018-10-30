Merkel'in halefi kim olacak?

18 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu devralabilecek isimleri derledik.Almanya'da Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in parti liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından halefinin kim olacağı tartışılıyor.

Erken seçim olmazsa 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürecek olan Merkel'den boşan parti başkanlığı koltuğuna kimin geçeceği henüz belirsiz. Ancak partiye yakın isimler Merkel'in halefi olabilecek üç ismi işaret ediyor.

Annegret Kramp-Karrenbauer

CDU'nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer Aralık ayındaki seçimlerde parti başkanı seçilmesi durumunda Almanya'nın yeni başbakan adayı olabilir.

56 yaşındaki siyasetçi Merkel'in görevi bırakması sonrasında yerine geçebilecek en iddialı isimlerden biri olarak görülüyor.

Alman medyasında "Küçük Merkel” olarak da adlandırılan Kramp-Karrenbauer Merkel'in en yakın müttefiklerinden biri. Batı Almanya'da yer alan Saarland eyaletinin eski başbakanı siyasi yelpazede merkezde yer alıyor.