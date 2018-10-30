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Merkel'in halefi kim olacak?

30.10.2018 00:47 | Son Güncelleme

Almanya'da Başbakan Merkel'in CDU liderliğini bırakacağını açıklaması üzerine parti çevrelerinde yerine geçebilecek olası isimler konuşuluyor.

Merkel'in halefi kim olacak?

18 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu devralabilecek isimleri derledik.Almanya'da Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in parti liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından halefinin kim olacağı tartışılıyor.

Erken seçim olmazsa 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürecek olan Merkel'den boşan parti başkanlığı koltuğuna kimin geçeceği henüz belirsiz. Ancak partiye yakın isimler Merkel'in halefi olabilecek üç ismi işaret ediyor.

Annegret Kramp-Karrenbauer

CDU'nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer Aralık ayındaki seçimlerde parti başkanı seçilmesi durumunda Almanya'nın yeni başbakan adayı olabilir.

56 yaşındaki siyasetçi Merkel'in görevi bırakması sonrasında yerine geçebilecek en iddialı isimlerden biri olarak görülüyor.

Alman medyasında "Küçük Merkel” olarak da adlandırılan Kramp-Karrenbauer Merkel'in en yakın müttefiklerinden biri. Batı Almanya'da yer alan Saarland eyaletinin eski başbakanı siyasi yelpazede merkezde yer alıyor.

Kramp-Karrenbauer 2017 yılı Mart ayında Saarland eyalet seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'den rakibi Martin Schulz'u yenerek eyalet başbakanlığına yükseldi. Saarland eyalet seçimleri Sosyal Demokratlar için tam bir yenilgi oldu. SPD'ye karşı kazanılan zaferin ardından Şubat ayında CDU Genel Sekreteri seçildi.

Başarılı bir konuşmacı ve siyaset bilimci olan Kramp-Karrenbauer'un genel sekreter seçilmesi, altı ay öncesinde gerçekleşen federal seçimlerde ağır yenilgi alan partinin yenilenme hamlesi olarak görüldü.

Katolik bir ailede büyüyen Kramp-Karrenbauer Almanya'da geçen sene yasallaşan eşcinsel evliliğe karşı duruşuyla biliniyor. Kramp-Karrenbauer evli ve üç çocuklu.

Friedrich Merz

Merkel'in genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından CDU'nun genel başkanlığına aday olmak istediğinin sinyalini veren ilk isim Friedrich Merz oldu.

Alman muhafazakar siyasetinin eski yıldızlarından olan 62 yaşındaki Merz 2009 yılında Merkel karşısında verdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş ve siyasi kariyerine ara vererek, mesleği olan avukatlığa dönmüştü.

Aynı zamanda bütçe uzmanı olan Merz, 2000 yılında çok kültürlülüğü reddeden ve Alman kültürünün ülkedeki hakim kültür olması gerektiğini belirten açıklamalarıyla dikkat çekti. Ancak 2002'de Merkel, parti başkanlığına gelişinin ikinci yılında, Merz'i parti meclis grup başkan yardımcılığı görevinden aldı.

Genel başkanlık yarışında yürüttüğü mücadeleye devam etseydi, Merz'in muhafazakar ve sağ kanat üyelerinin desteğini alarak Merkel'in partiyi daha merkeze çekme ve sosyal demokrat bir politika seyretme hamlesine karşı bir ağırlık oluşturabileceği yorumları yapılıyordu.

Jens Spahn

Almanya'nın genç Sağlık Bakanı ünvanına sahip olan Jens Spahn başbakanlık hayallerini hiçbir zaman gizlemedi.

Merkel'in başlıca muhaliflerinden olan Jens, genel başkanlık yarışını kazanması durumunda, muhafazakar CDU'nun en üst mevkilerinden birine ulaşmış ilk eşcinsel birey olacak.

38 yaşındaki politikacı, Merkel'in göçmenlere ilişkin liberal politikasını eleştirerek ve daha sert bir politika uygulanması çağrısında bulunarak partisinin sert muhafazakâr kanadını harekete geçirmeye çalışmıştı.

Spahn ayrıca Avrupa'nın sağ partilerine sempati duyan ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell ile yakın bir ilişkiye sahip.

2002 yılında 22 yaşındayken meclise giren Spahn başkanlık yarışında partide gençlere daha fazla yer verilmesini talep eden CDU gençlik kollarının da desteğini alabilir.

Sağlık Bakanlığı görevine getirilmeden önce Maliye Bakanlığında eski bakan Wolfgang Schäuble'nin ekibinde görev yapmış olan Sphan eski bir bankacı. Spahn geçtiğimiz yıl uzun yıllar birlikte olduğu partneri ile evlendi.

dpa/MY/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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