Merkel'in halefi savunma bakanlığı görevine başlıyor

Lindner "Her zaman görevimizin başındayız ancak bu zaruri değildi. Annegret Kramp-Karrenbauer'ın savunma bakanlığı için yemin töreni eylül ayında yapılsa, masraflardan ve karbondioksit salımından tasarruf edilmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

FDP Meclis Grup Başkanı Christian Lindner Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sırf yemin töreni için 709 milletvekilinin tatil yaptıkları yerlerden uçakla Berlin'e gelmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Federal Meclis'teki genel kurul salonunun modernleştirme çalışmaları nedeniyle inşaat halinde olması sebebiyle milletvekilleri oturumu bir başka meclis binası olan Paul Löbe Evi'nde yapacak.

Federal Meclis'in yaz tatiline girmiş olması sebebiyle 709 milletvekili yemin töreninin yapılacağı özel oturuma katılmaları için çağrıldı.

Yeşiller'den Britta Haßelmann da özel oturumun "muhakkak gerekli" olmadığını belirtti. Haßelmann, "Resmi görev devrinin eylül ayında yapılamaması için herhangi bir gerekçe göremiyorum. Arada geçecek sürede Başbakan silahlı kuvvetler üzerindeki emir ve komuta idaresini üstlenebilirdi" diye konuştu.

Annegret Kramp-Karrenbauer geçen hafta çarşamba günü, Ursula von der Leyen'in savunma bakanlığı görevinden ayrılarak Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi üzerine savunma bakanlığına getirilmişti.

Kramp-Karrenbauer yemin töreninin ardından "Almanya'nın Geleceği İçin Sorumluluk İçinde. Değişen Dünyada Daha Güçlü bir Federal Ordu İçin" başlıklı bir hükümet açıklaması yapacak. Açıklamanın ardından meclis fraksiyonları arasında bir saatlik bir tartışma yapılacak.

Kramp-Karrenbauer öğleden sonra savunma bakanı olarak ilk askeri birlik ziyaretini Aşağı Saksonya'da yapacak. Çiçeği burnundaki Savunma Bakanı, Celle kentindeki başçavuş ve astsubay adayları taburunu ziyaret edecek ve askeri eğitimler konusunda bilgi alacak.