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Merkel’in halefinden LGBTİ karşıtı şaka

03.03.2019 19:45 | Son Güncelleme

Angela Merkel’in yerine CDU Genel Başkanlığı’na seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer'in bir karnaval eğlencesi sırasında interseksüel bireylere yönelik küçük düşürücü ifadeleri tepki çekti.

Merkel’in halefinden LGBTİ karşıtı şaka

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) liderliğini devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, bir karnaval eğlencesi sırasında interseksüel bireyler hakkında kullandığı küçük düşürücü ifadeleri nedeniyle tepkileri üzerine çekti. Perşembe akşamı Baden-Württemberg eyaletinin Stockach kentindeki bir karnaval eğlencesinde mizahi bir konuşma yapmak için sahneye gelen muhafazakar politikacı, konuşmasının görüntüleri hafta sonunda sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra, LGBTİ hakları savunucuları ve siyasetçiler tarafından sert bir dille eleştirildi. Başkent Berlin'de hâkim olan atmosfere gönderme yapan Kramp-Karrenbauer, "Aranızda şu aralar hiç Berlin'e giden oldu mu? Oradaki Latte Macchiato fraksiyonu üçüncü cinsiyet için ayrı tuvalet uygulamasını başlattı” diyerek, klasik cinsiyet anlayışına uymayan veya trans bireyleri desteklemek amacıyla başlatılan cinsiyetsiz tuvalet uygulaması hakkında alaycı bir ifade kullandı ve "İşte bu (tuvaletler) işerken ayakta mı dursun yoksa otursun mu, tam bilemeyen erkekler için” dedi.

Siyasetçilerden yoğun tepki

Televizyondan da yayınlanan bu konuşma, salonda kahkaha ve tezahüratlarla karşılandı. Ancak konu, LGBTİ internet sitesi queer.de ve hiciv programı Extra3 tarafından ele alındıktan sonra, sosyal medyadan ve siyaset dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Muhalefetteki Sol Parti'nin genel başkanı Dietmar Bartsch, Twitter'da konuşmadan bir bölüm paylaşarak, "İşte bu kadının başbakan olmamasını sağlamak için mücadele etmeye bir gerekçe daha” ifadesini kullandı.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Federal Meclis LGBTİ Sözcüsü Jens Brandenburg da, Twitter'daki paylaşımında, "Yine başkalarının yerine utanılacak bir gün… Azınlıklara basit bir dille yüklenmeden esprili bir karnaval konuşması yapmak bu kadar mı zor?” sorusunu yöneltti.

Yeşiller partisinin LGBTİ sözcüsü Sven Lehmann ise, "Merhaba Bayan Kramp-Karrenbauer, ucuz ve soğuk bir espri için interseksüel ve transseksüel bireylerle dalga geçmeye gerçekten ihtiyacınız var mı?” dedi.

"Miss Homofobi 2018”

Kramp-Karrenbauer 2015 yılında da Saarland Eyalet Başbakanı iken, eşcinseller arasında evliliğe "Eğer evlilik kurumunu bu şekilde açarsak, arkasından akraba evlilikleri veya ikiden fazla kişinin birbiriyle evlenmesi talepleri de gelecektir” sözleriyle karşı çıkmış ve yoğun tepki çekmişti. Geçen yıl CDU Genel Başkanlığı'na seçilene kadar bu görüşlerinden geri adım atmayan ve ensest ve çok eşlilik benzetmeleri için özür dilemeyen Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın önde gelen LGBTİ hakları inisiyatifi "Enough is enough” tarafından sosyal medyada yapılan bir anket ile "Miss Homofobi 2018” seçilmişti.

Artık üçüncü cinsiyet seçeneği de var

Almanya'da 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana nüfus kütüklerinde artık kadın ve erkek cinsiyetlerinin yanı sıra “farklı” ibaresi de seçenekler arasında. Federal Anayasa Mahkemesi, 2017 yılında aldığı bir kararla tipik kadın veya erkek tanımına uymayan anatomik cinsiyet özellikleri taşıyan interseksüel bireylerin doğum kütüklerindeki "erkek” ya da "kadın” ibarelerinden birini seçmek zorunda bırakılmalarının ayrımcılık olduğuna hükmetmişti.

dpa,DW / AÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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