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Merkel’in Halefinden Türkiye’yle İlgili Açıklamalar

19.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Alman siyasetçilerin Türkiye’ye yönelik açıklamaları bu hafta sonunda da sürdü. Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan sonra, Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, İstanbul’da yenilecek olan seçimlerle ilgili konuştu

Merkel’in Halefinden Türkiye’yle İlgili Açıklamalar

Alman siyasetçilerin Türkiye’ye yönelik açıklamaları bu hafta sonunda da sürdü. Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan sonra, Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, İstanbul’da yenilecek olan seçimlerle ilgili konuştu.

Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısında bulunan Kramp-Karrenbauer, "Avrupa Parlamentosu seçimleri Türkiye’deki muhalefetle bir dayanışma olanağıdır" dedi. Katıldığı bir seçim mitinginde konuşan CDU lideri, "İstanbul’da demokratik bir seçimin Cumhurbaşkanına uymadığı için iptal edildiğine şahit olduk. Bu da, güvenli ve özgürce bir seçimin dünyanın her yerinde olağan olmadığını gösteriyor" şeklinde görüş belirtti. "İstanbul'da seçmenler belediye başkanlarının yeni bir şansa sahip olması ve Erdoğan'ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık mesaj verebilmek için mücadele ediyor" diyen ve Angela Merkel’in halefi olarak tanımlanan Kramp-Karrenbauer, 26 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu seçimlerinde atılacak her oyun Türkiye'deki muhalefet için de kullanılmış olacağını öne sürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen perşembe yaptığı bir açıklamada, İstanbul seçiminin iptalinin Türkiye’nin AB’ye üyelik olasılığını arttırmadığını söylemişti. Türkiye’deki gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini belirten Merkel, buna rağmen Türkiye ve AB arasındaki müzakerelerin ucu açık olarak sürdürülmesinden yana olduğunu belirtmişti. "Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını hiçbir zaman öngörmedim ve bunu her zaman da söyledim" diyen Merkel, Türkiye’yle özel bir ilişki kurulmasının daha doğru olacağını ifade etmişti. Suriye ve İslamcı terörle mücadele gibi konularda Türkiye’yle ortak çıkarların bulunduğunu belirten Merkel, "Dış politika her zaman değerler ve çıkarların bir karışımıyla yapılır. Burada doğru dengeyi bulmak lazım" şeklinde konuşmuştu.

Cuma günü Helsinki’de düzenlenen Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Konferansı‘nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinden rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı. Maas "Çavuşoğlu‘na olanları anlamamızın çok zor olduğunu bir kez daha söyledim” diye konuşmuştu.

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