Merkel'in Kısıtlamaları Uzatma Planına Eyaletler Tepkili

Almanya‘da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı ve Corona virüsüyle mücadele amacıyla alınan kısıtlamaların geleceğinin masaya yatırılacağı toplantı merakla bekleniyor. Hafta başında, yaklaşık 3 ay aradan sonra berber ve kuaförlerin açıldığı ülkede, kamuoyunda ve siyasette kısıtlamaların hafifletilmesi, mağazaların, gastronomi sektörünün ve okulların açılmasına yönelik talepler giderek büyüyor. Ancak Başbakan Merkel’in yanısıra virologlar kısıtlamaların erken hafifletilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Virüsün mutasyonlu varyantının giderek yayıldığı, ülkenin üçüncü dalganın içinde olduğu savunularak, açılmanın aceleye getirilmesinin hata olacağı, vaka ve ölüm sayılarının yeniden hemen artışa geçeceği kaygıları dile getiriliyor. Aşıların etkisi hissedilinceye kadar büyük bir açılma istemeyen Merkel ve danışmanlarının hazırladığı ve basına sızan plan, ülke genelinde geçen yıl 4 Kasım’dan beri uygulanan katı kısıtlamaların genel anlamda Mart ayının sonundaki Paskalya tatiline kadar sürmesini hedefliyor.

Kamuoyundaki beklentilere biraz olsun cevap verebilmek için, sosyal temasla ilgili yasakların yumuşatılması, bu bağlamda iki haneden 5 kişinin buluşabilmesine izin verilmesi, ayrıca çiçekçiler, bahçe malzemeleri satan dükkanlar ve manikür-pedikürcülerin açılması konusunda anlaşıldığı belirtilirken, açılacak iş yerlerinde hijyen ve maske kurallarının geçerli olacağı ifade ediliyor. Plana göre orta okullar, üniversiteler, mağazalar, tüm kültürel kurumlar, lokantalar ve oteller, kitle sporlarının yapıldığı salon ve sahalar en az dört hafta daha kapalı kalacak. Eyalet başbakanları Merkel'in planına nasıl tepki verecek? Kısıtlamalar konusunda farklı görüşlere sahip eyalet başbakanlarının Merkel’in planına nasıl tepki verecekleri daha şimdiden merak konusu. Berlin’deki siyasi kulislerde, aşı tedariğinde geç kalınması ve hızlı testlerin 1 Mart’ta yürürlüğe gireceği açıklamasından sonra bunun ertelenmesi gibi konularda "başarısız" olarak eleştirilen Merkel’e karşı bazı başbakanların isyan hazırlığında olduğu ve toplantının çok çetin tartışmalara sahne olacağı iddia ediliyor.