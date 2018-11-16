Merkel'in koltuğuna aday isimler tanışma turlarına başladı

Partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn Lübeck'teki tanışma toplantısında 800 dolayındaki parti üyesine hitap etti. Üç aday da CDU'nun yenilenmesi gerektiğini ve Başbakan Merkel'i destekleyeceğini söyledi.

Parti Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus adaylar arasındaki "rekabetin partiye iyi geleceğini" ve "önümüzdeki buluşmaların centilmenlik ve karşılıklı saygı ortamında geçmesinden CDU'nun kârlı çıkacağını" söyledi. Brinkhaus partinin devrime değil reforma ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Genel başkan seçimi Aralık ayındaki parti kongresinde yapılacak.Başbakan Angela Merkel'den boşalacak olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel başkanlığının üç güçlü adayının 7 Aralık'taki parti kongresinde oy kullanacak olan delegelerle tanışma buluşmalarına Lübeck'te start verildi.

Angela Merkel'in samimi olduğu Annegret Kramp-Karrenbauer de parti politikasında tabana daha fazla söz hakkı tanınması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Spahn Genel Sekreter Kramp-Karrenbauer ile görüş ayrılığına düştükleri konuları dillendirdi. Genel Sekreterin üç yıl önce eşcinsel evlilikler hakkındaki sözlerini hatırlatan Spahn'ın mülteci politikasıyla ilgili görüşlerinin ise Kramp-Karrenbauer'den farklı olmadığı görüldü.

Merz gibi Jens Spahn da CDU'nun katılımcı bir parti olmasına çalışacağını ve "karar önerilerinin tepeden değil, parti tabanından gelmesi gerektiğini" dile getirdi.

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Merz ve Spahn partililere hitaben yaptıkları konuşmada genel başkanlığa seçildikleri takdirde başbakanlığa göz dikmeyeceklerini belirttiler. Friedrich Merz siyasete ara vermeden önce Başbakan Merkel ile görüş ayrılığına düştüklerini hatırlattı ve koalisyon anlaşmasına saygılı olacağını söyledi.

Jens Spahn 200 bin olması kararlaştırılan yıllık mülteci kontenjanını fazla bulduğunu söyledi. Eski Saarland Eyalet Başbakanı Kramp-Karrenbauer Almanya'da paralel toplumlar oluşmasına izin verilmemesi ve suç işlediği için sınır dışı edilen yabancıların bir daha dönmemek üzere sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyu araştırmaları parti tabanının Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığını desteklediğini gösteriyor. Son ankete göre parti üyelerinin yüzde 46'sı Kramp-Karrenbauer'in, yüzde 31'inin Friedrich Merz'in, yüzde 12'sinin ise Jens Spahn'ın CDU Genel Başkanı olmasını istiyor. Aynı ankette ‘Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusuna alınan yanıtlar ise şöyle sıralanıyor: CDU yüzde 26, Yeşiller yüzde 23, SPD yüzde 14 ve Almanya için Alternatif yüzde 14.

CDU genel başkan adaylarının parti üyeleriyle tanışma toplantılarına 7 ilde devam edilecek.

DW, dpa/AG,BÖ

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