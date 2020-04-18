Merkel’in kriz yönetimi muhafazakarlara desteği artırdı

CDU ve CSU’ya halk desteğinde iki puanlık artış var.Almanya'da Başbakan Angela Merkel hükümetinin koronavirüs salgınını yönetimi, seçmenin muhafazakar bloğa olan desteğinin artmasına neden oldu.

Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) destek, Alman televizyon kuruluşu RTL/n-tv tarafından Forsa Enstitüsüne yaptırılan ankete göre bir hafta öncesine kıyasla iki puan artarak yüzde 39'a ulaştı. Diğer büyük anketlerde hiç bu kadar yüksek seviyeyi görmeyen muhafazakar bloğa destek, 2017'de yakalanan yüzde 32.9'luk oranı da geride bıraktı.

Muhafazakar bloğun koalisyon ortağı Sosyal Demokratlara (SPD) olan destekte ise düşüş var. Alman seçmenin SPD'ye desteği bir puan gerileyerek yüzde 16'ya düştü. Muhalefetteki Yeşillere desteğin de bir puan düşerek yüzde 15 seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Ankete göre halkın yüze 47'si CDU/CSU'ya, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla baş edebilme konusunda güveniyor. Bu da Paskalya öncesine oranla desteğin yüzde 4 arttığı anlamına geliyor.