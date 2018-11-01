Bir diğer aday Merz ise seçilirse Merkel ile anlaşamamaları için bir sebep olmadığını söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığından çekilme kararından sonra başkanlığa aday olma niyetlerini duyuran üç isimden ikisi, yeni açıklamalarda bulundu.

CDU'lu Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı yazıda Merkel'in mülteci politikasını eleştirdi.

Merkel'in parti içinde derin görüş ayrılıkları yaşanmasına sebep olan mülteci ve göç politikasını "odadaki beyaz fil” olarak tanımlayan Spahn, bu konunun bariz bir sorun olmasına karşın görmezden gelindiğini ima etti.

Spahn, bu konuda izlenen politikanın partisinin yaşadığı güven kaybının başlıca nedeni olduğunu savundu. Siyaseten verilen kimi güvencelere rağmen hâlen bir denge durumundan söz edilemeyeceğini belirten 38 yaşındaki bakan, "Almanya'nın hâlâ Kassel ve Rostock gibi şehirlerde yıllık düzensiz ve ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan bir göçmen dalgasına maruz kaldığını” yazdı.