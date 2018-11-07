Merkel'in ortağı genel başkanlığı bırakacak iddiası

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, geçen Pazar günü yaptığı açıklamada, siyasi geleceğine dair kararları açıklamak için Bavyera’da yeni hükümetin kurulmasını beklediğini söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini bırakacağını açıklamasının öncesinde de, genel başkanlığı devretmesi yönünde parti içinde Seehofer üzerindeki baskılar artmıştı.

Bavyera eyaletinde 14 Ekim’de yapılan seçimlerde sadece bu eyalette örgütlü olan CSU'nun oyları bir önceki seçimlere kıyasla yüzde 10,5 düşerek, yüzde 37 civarında kalmıştı. Ancak Seehofer, bu sonuçlara rağmen CSU genel başkanlığından istifa etmeyeceğine işaret etmişti. Seehofer’in genel başkanlığının süresi 2019 yılının sonunda doluyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

