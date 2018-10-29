Merkel'in parti başkanlığı ve başbakanlığa yeniden aday olmama kararı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması, ülkede geniş yankı buldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Linder, Merkel'in sadece parti genel başkanlığından değil başbakanlık görevinden de ayrılmasını isteyerek, "Merkel yanlış görevden vazgeçiyor." dedi.

CDU'nun tümüyle yeni bir başlangıç yapması gerektiğini iddia eden Lindner, Merkel'in kısmi geri çekilmesinin hem parti hem federal hükümet hem de ülke için yararlı olmayacağını savundu.

Yeşiller Partisi Eş Başbakanı Annalena Baerbock ise Merkel'e saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Merkel'in, erkeklerin egemen olduğu partiyi ilk kadın başkan olarak yönettiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Merkel'in partide zor bir dönemde liderlik yaptığını ifade eden Baerbock, "Bundan dolayı Bayan Merkel'e saygı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbok, Merkel'in iklim ve mülteci krizinde izlediği politikayı ise eleştirdi.