HABER

Merkel'in parti başkanlığına yeniden aday olmayacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in yeniden partisinin genel başkanlığı için aday olmayacağı ileri sürüldü

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in aralık ayındaki partisinin genel kongresinde tekrar genel başkanlığa aday olmayacağı iddia edildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Hessen eyaletinde dün yapılan seçimlerde CDU’nun yaşadığı ciddi oy kaybından sonra Merkel'in bugün parti genel merkezindeki toplantıda genel başkanlıktan vazgeçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Haberde, Merkel’in başbakanlık görevine ise devam etmek istediği kaydedildi.

Merkel’in yerine kimin genel başkan olacağı Aralık ayı başında Hamburg'da düzenlenecek CDU Genel Kurulu’nda belirlenecek.

Haberlerin Alman medyasında yayılmasının ardından eski milletvekili Friedrich Merz'in genel başkanlık için aday olacağını açıkladığı iddia edildi.

Alman medyası ayrıca partinin şu anki genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığa gelebileceği yorumunu yapıyor.

Hessen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Angela Merkel 10 Nisan 2000'den bu yana CDU Genel Başkanı olarak görev yapıyor.

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
Antalya'da 29 Ekim coşkusuAntalya'da 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandıCumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Almanya Başbakanı Angela Merkel

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.