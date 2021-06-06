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Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı

06.06.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in merkez sağ Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) eylül ayındaki ulusal genel seçimlerden önceki son bölgesel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağın tehdidi savuşturmayı başardı.

Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in merkez sağ Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) eylül ayındaki ulusal genel seçimlerden önceki son bölgesel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağın tehdidi savuşturmayı başardı.

CDU, eski Doğu Almanya'nın bir parçası olan Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimde oyların yüzde 36'sını kazandı ve kamuoyu yoklamalarındaki tahminlere göre çok daha iyi bir performans sergiledi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise kamuoyu yokmalamalarında CDU'yla eşit oy alacağı tahmin edilmesine karşın, yüzde 22,5'te kaldı.

2005'ten bu yana Almanya siyasetine hakim olan Angela Merkel, 2017'deki seçimlerden bu yana Sosyal Demokrat Parti'yle koalisyon hükümetine başbakanlık ediyor.

CDU'nun Eylül'deki seçimlere Armin Laschet'in liderliğinde girmesi bekleniyor.

İki Almanya'nın 1990'daki birleşmesinden bu yana CDU'nun hakim olduğu Saksonya-Anhalt'ta mevcut eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un yeniden bir koalisyon hükümetinin başına geçmesi bekleniyor.

Göçmen karşıtı AfD, seçimde en büyük oyu almış olsa bile küçük partilerin koalisyon ortağı olmayacaklarını açıklaması nedeniyle yönetime gelemeyecekti.

Sandık çıkış anketlerine göre oy dağılımı şöyle:

  • Eski Doğu Alman Komünist Hartisi kökenli Die Linke yüzde 11
  • SPD yüzde 8, 5
  • Yeşiller yüzde 6,5
  • Liberal Serbest Demokratik parti yüzde 6,5
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