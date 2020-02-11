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Merkel'in partisi CDU'da neler oluyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 21:37 | Son Güncelleme

Almanya'da koalisyonun büyük ortağı CDU'nun lideri Kramp-Karenbauer'in görevini bırakacağını açıklaması "siyasi istikrar bu durumdan nasıl etkilenir" sorusunu beraberinde getirdi.

Akıllara takılan sorular ve yanıtları...Almanya'nın Thüringen eyaletinde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle hükümet kurma girişiminin yol açtığı siyasi kriz üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini yürüten Kramp-Karrenbauer gelecek yıl yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını da duyurdu.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer'in bu kararı gözleri Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonuna çevirdi. Seçimlere yaklaşık bir yıl kala CDU'nun genel başkan arayışına girecek olması hükümetin çalışmalarını nasıl etkiler? Bu gelişmeler hükümet krizine yol açar mı?

İşte sorular ve yanıtları:

Kramp-Karrenbauer'in istifası ve başbakan adayı olmayacağını açıklaması partisi CDU için ne anlama geliyor?

Başbakan adayının belirlenmesi aşamasında partide bir "güç savaşı" yaşanacak. Başbakan adayının nasıl belirleneceği konusunda henüz bir yol haritası bulunmuyor. CDU içinde sağ popülist AfD ve Sol yaklaşım konularında yaşanan "İstikamet tartışması"nın da alevlenmesi bekleniyor. Siyaset bilimci Oskar Niedermayer, yeni genel başkanın belirlenmesinde yaşanacak zorluklar ve sürecin uzamasının, partide sıkıntı yaratacak içerik tartışmalarına ve kararlara yol açabileceğine işaret ediyor. Bunun da seçmen kaybına neden olabileceğini belirten Niedermayer, CDU'da yaşayanacak sorunların koalisyon ortağı SPD'ye de sirayet edebileceği uyarısında bulunuyor.

CDU'daki olası gerilim koalisyonu nasıl etkiler?

Bunu kestirmek zor. Şimdilik hükümetin çalışmalarının planlandığı gibi yürütüleceği tahmin ediliyor. Koalisyonun önemli hedefleri arasında bulunan emeklilik yasa tasarısı planlandığı gibi 19 Şubat'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Koalisyon partilerinin lider kadroları daha önce belirlendiği gibi 8 Mart'ta buluşacak. Ancak çalışmaların ne kadar süre planlandığı gibi yürüyeceği belirsizliğini koruyor. CDU içinde genel başkanlık ve başbakan adaylığı konusundaki tartışmalar aylarca sürerse, koalisyonda önemli konularda karar almak da zorlaşabilir. Kramp-Karrenbauer Başbakan Angela Merkel'in isteği doğrultusunda Savunma Bakanlığı görevini sürdürecek. Fakat, önümüzdeki aylarda kabinede bir değişiklik yapılıp, yapılmayacağı konusu da gündemde. Kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Markus Söder bir süre önce kabinede değişiklik yapılması önerisinde bulunmuştu.

Koalisyon ortağı SPD'nin tavrı nasıl oldu?

Bir yönetim krizi yaşayan SPD de uzun süre genel başkan seçmekte zorluk çekti. Bu nedenle şimdi daha temkinli davranıyor. Yeni eş genel başkanlar Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans CDU'daki gelişmeler karşısındaki soğuk kanlı tutumları nedeniyle takdir topluyor. Borjans, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlardan taktiksel avantajlar elde etmeye kalkmayacağız" diye konuştu. Sonuçta koalisyonun Thüringen'deki seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi SPD'nin görüşüyle örtüşüyordu.

Peki, SPD bu durumdan bir avantaj sağlayabilir mi?

Evet. Yeni eş genel başkanlarını Aralık ayında seçen SPD, şimdi istikrarlı bir parti olarak öne çıkabilir. Thüringen eyaletinde seçimlerin yenilenmesi halinde Sol Parti ve SPD koalisyonunun güçlenmesi ihtimal dahilinde. Ayrıca SPD'nin kısa vadeli hedefleri arasında 23 Şubat'ta Hamburg'ta yapılacak seçimlerden zaferle çıkmak var.

Angela Merkel'in Başbakanlığı bu süreçten nasıl etkilenir?

CDU liderliğini bırakan Angela Merkel, partinin başına Kramp-Karrenbauer'in geçmesini istemişti. Partisiyle ilgili siyasi fikirlerini Kramp-Karrenbauer'in devam ettireceğine inanıyordu. Şimdi Merkel'in partideki "mirasına" ne olacağı da belirsiz hâle geldi. Kramp-Karrenbauer artık başbakan ve genel başkanın farklı kişiler olmasının partiyi zayıflattığına inanıyor. Bu durum da akıllara "Merkel acaba Başbakanlık görevini, görev süresinin sona ermesini beklemeden bırakır mı?" sorusunu getiriyor. Merkel, Başbakanlığı görev süresinin sona ereceği 2021 yılının sonbaharına kadar sürdüreceğini açıklamıştı. Alman anayasası açısından, erken seçimler veya başbakanlıkta hızlı bir değişim zor görünüyor. Siyaset bilimci Gero Neugebauer, Merkel'in görev süresinin sonuna kadar Başbakanlık görevini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, bu durumun CDU'nun da yararına olacağını savunuyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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