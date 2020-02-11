Merkel'in partisi CDU'da neler oluyor?

Akıllara takılan sorular ve yanıtları...Almanya'nın Thüringen eyaletinde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle hükümet kurma girişiminin yol açtığı siyasi kriz üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini yürüten Kramp-Karrenbauer gelecek yıl yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını da duyurdu.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer'in bu kararı gözleri Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonuna çevirdi. Seçimlere yaklaşık bir yıl kala CDU'nun genel başkan arayışına girecek olması hükümetin çalışmalarını nasıl etkiler? Bu gelişmeler hükümet krizine yol açar mı?

İşte sorular ve yanıtları:

Kramp-Karrenbauer'in istifası ve başbakan adayı olmayacağını açıklaması partisi CDU için ne anlama geliyor?

Başbakan adayının belirlenmesi aşamasında partide bir "güç savaşı" yaşanacak. Başbakan adayının nasıl belirleneceği konusunda henüz bir yol haritası bulunmuyor. CDU içinde sağ popülist AfD ve Sol yaklaşım konularında yaşanan "İstikamet tartışması"nın da alevlenmesi bekleniyor. Siyaset bilimci Oskar Niedermayer, yeni genel başkanın belirlenmesinde yaşanacak zorluklar ve sürecin uzamasının, partide sıkıntı yaratacak içerik tartışmalarına ve kararlara yol açabileceğine işaret ediyor. Bunun da seçmen kaybına neden olabileceğini belirten Niedermayer, CDU'da yaşayanacak sorunların koalisyon ortağı SPD'ye de sirayet edebileceği uyarısında bulunuyor.