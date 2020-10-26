Merkel’in Partisi Salgın Nedeniyle Kurultayı İptal Etti

Almanya’da Corona virüs vaka sayılarının her gün rekor kırması ve karantinaya alınan bölge sayısının da çoğalması ülkede büyük tedirginliğe yol açarken, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi’nin genel kurultayı salgın nedeniyle iptal edildi.

İlk olarak Nisan ayında iptal edilen kurultayın, gelecek yıl yapılacağı açıklandı. Kurultay, CDU’nun yeni genel başkanının ve Başbakan Angela Merkel’in yerine geçecek yeni başbakan adayının seçilecek olması nedeniyle Alman siyasetinde yılın en önemli olaylarından biri olarak tanımlanıyordu.

CDU tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü vaka sayısının artmaya devam edeceği tahmini nedeniyle koşulların kurultay yapılması için uygunsuz olduğu belirtildi. Kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin karar alınmadı.

Takvimi belirleme işi Aralık veya Ocak ayına kaldı

Karar, federal yönetimin Aralık ayında ya da Ocak ayında yapacağı toplantıya bırakıldı. Daha önce kurultayın 4 Aralık’ta Stuttgart’ta parti yasasının öngördüğü gibi toplam 1001 delegenin fiziki katılımıyla yapılacağı bildirilmişti. Almanya’da salgın nedeniyle fuar ve gösteri salonlarında 1000 kişiden daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda. Bu yüzden CDU bir süre, delegeleri bir salonda toplamak yerine farklı salonlara dağıtmayı planladı. Ancak salgının gidişatı bu yöntemi de olanaksız kıldı.