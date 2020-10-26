Merkel’in Partisi Salgın Nedeniyle Kurultayı İptal Etti

Almanya’da Corona virüs vaka sayılarının her gün rekor kırması ve karantinaya alınan bölge sayısının da çoğalması ülkede büyük tedirginliğe yol açarken, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi’nin genel kurultayı salgın nedeniyle iptal edildi.
İlk olarak Nisan ayında iptal edilen kurultayın, gelecek yıl yapılacağı açıklandı. Kurultay, CDU’nun yeni genel başkanının ve Başbakan Angela Merkel’in yerine geçecek yeni başbakan adayının seçilecek olması nedeniyle Alman siyasetinde yılın en önemli olaylarından biri olarak tanımlanıyordu.
CDU tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü vaka sayısının artmaya devam edeceği tahmini nedeniyle koşulların kurultay yapılması için uygunsuz olduğu belirtildi. Kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin karar alınmadı.
Takvimi belirleme işi Aralık veya Ocak ayına kaldı
Karar, federal yönetimin Aralık ayında ya da Ocak ayında yapacağı toplantıya bırakıldı. Daha önce kurultayın 4 Aralık’ta Stuttgart’ta parti yasasının öngördüğü gibi toplam 1001 delegenin fiziki katılımıyla yapılacağı bildirilmişti. Almanya’da salgın nedeniyle fuar ve gösteri salonlarında 1000 kişiden daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda. Bu yüzden CDU bir süre, delegeleri bir salonda toplamak yerine farklı salonlara dağıtmayı planladı. Ancak salgının gidişatı bu yöntemi de olanaksız kıldı.
Kurultaya aday olarak katılacak isimler, Federal Meclis Grubu eski başkanı Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başbakanı Norbert Röttgen olacaktı. Berlin’de yapılan yorumlarda, 2021 Eylül’ünde yapılacak genel seçimler öncesinde, CDU’nun olası başbakanlık adayının kim olacağının belirsizliğini sürdürmesinin, Angela Merkel’in görev süresini uzatması tartışmalarını beraberinde getireceği belirtiliyor.
Merkel, 28 Ekim 2018’de yapılan eyalet seçimlerde partisinin büyük ölçüde oy kaybetmesi üzerine, CDU Genel Başkanlığı’nı bırakacağını, ayrıca 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde de başbakan adayı da milletvekili adayı da olmayacağını ilan etmişti. Alman basınında daha önce çıkan yorumlarda da, salgın nedeniyle Merkel’in başbakanlık süresini uzatabileceği tahminleri yapılırken, kamuoyu araştırmalarında görüşü sorulanların yüzde 70’le çoğunluğu bu olasılığa destek vermişti.
Bu arada CDU’nun kurultayı iptal etme kararından sonra, muhalefetteki Sol Parti’nin bu hafta Cuma günü Erfurt kentinde planladığı kurultayın da iptal edileceği tahmin ediliyor.
Merkel’den önemli açıklama bekleniyor
Öte yandan Başbakan Merkel’in önümüzdeki Çarşamba günü kamuoyuna yönelik bir konuşma yapacağı ve salgına karşı yeni önlemleri açıklayacağı açıklandı. Konuyla ilgili bilgilere göre, CDU eyalet meclisleri grup başkanlarıyla yaptığı toplantıda Almanya’da salgının etkisinin aylar süreceğini belirten Merkel, “Önümüzde çok çok zor aylar var” dedi. Merkel’e yakın kaynaklar, planlanan önlemler arasında, ilkbahar aylarındaki tümden kapanmanın da (lockdown) ihtimaller arasında bulunduğunu, ilk etapta kamusal yaşamı sınırlayacak kuralların düşünüldüğünü aktardı. Almanya’da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 8 bin 685 olarak açıklandı. Geçen Pazartesi günlük vaka sayısı 4 bin 325’di. Bugüne Almanya’da toplam vaka sayısı 437 bin 866’ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 321 bin 600 oldu.