Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı

Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da (NRW) Pazar günü yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya'da iktidarda olan CDU, geçici resmi sonuçlara göre yerel seçimleri açık farkla kazandı.

18 milyon nüfuslu eyalette 16 yaşından büyük yaklaşık 14 milyon seçmen belediye meclisi ve ilçe konseyi üyeleri ile belediye başkanlarını belirlemek için sandığa çağrıldı. Yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığı eyalette belediyelere bağlı göç ve uyum meclisleri seçimleri de yapıldı.

Köln'de bağımsız başkan ikinci kez seçildi

Eyalet başkenti Düsseldorf'da CDU'nun adayı Stephan Keller belediye başkanlığına seçilirken, yaklaşık bir milyon nüfuslu Köln'de CDU ve Yeşiller'in desteklediği bağımsız Henriette Reker ikinci kez seçildi.

Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın Pazartesi sabah açıkladığı geçici seçim sonuçlara göre CDU eyalet çapında oyların yüzde 34,3'ünü aldı. 2014 yerel seçimlerinde CDU yüzde 3,2 oranında fazla oy almıştı.