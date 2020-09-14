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Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı

14.09.2020 08:54 | Son Güncelleme

Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’daki yerel seçimleri Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU açık farkla kazandı.

Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı

Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da (NRW) Pazar günü yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya'da iktidarda olan CDU, geçici resmi sonuçlara göre yerel seçimleri açık farkla kazandı.

18 milyon nüfuslu eyalette 16 yaşından büyük yaklaşık 14 milyon seçmen belediye meclisi ve ilçe konseyi üyeleri ile belediye başkanlarını belirlemek için sandığa çağrıldı. Yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığı eyalette belediyelere bağlı göç ve uyum meclisleri seçimleri de yapıldı.

Köln'de bağımsız başkan ikinci kez seçildi

Eyalet başkenti Düsseldorf'da CDU'nun adayı Stephan Keller belediye başkanlığına seçilirken, yaklaşık bir milyon nüfuslu Köln'de CDU ve Yeşiller'in desteklediği bağımsız Henriette Reker ikinci kez seçildi.

Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın Pazartesi sabah açıkladığı geçici seçim sonuçlara göre CDU eyalet çapında oyların yüzde 34,3'ünü aldı. 2014 yerel seçimlerinde CDU yüzde 3,2 oranında fazla oy almıştı.

Seçimi ikinci sırada tamamlayan parti ise Yeşiller oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşiller eyalet genelinde yüzde 20 oranında oy aldı. Yeşiller oy oranını 6 yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 8,3 oranında arttırdı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, bir önceki yerel seçimlere göre yüzde 7,1 oy kaybıyla üçüncü olarak tamamladığı seçimlerde yüzde 24,3 oranında oy alabildi.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,6, sağ-popülist parti Almanya için Alternnatif (AfD) ise yüzde 5 oy aldı. Aşırı sağcı söylemlerle öne çıkan AfD geçtiğimiz yerel seçimlerde oyların yüzde 2,5'ini almıştı.

Seçim sonuçları, Aralık ayında yapılacak kurultayda CDU genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in elini güçlendirdi. Laschet'in, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde CDU'nun başbakan adayı olması bekleniyor.

dpa,DW/TY,BS

© Deutsche Welle Türkçe

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