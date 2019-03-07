Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) şu günlerde hararetle bir konuyu tartışıyor: İleride CDU'nun başına bir Müslüman geçer ve başbakan olur mu? Tartışmaları başlatan isim Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Parlamento Grup Başkanı Ralph Brinkhaus oldu. CDU milletvekili Brinkhaus, Protestan haber ajansı Idea'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "2030 yılında bir Müslüman, CDU'nun başına geçip başbakan olabilir mi?" sorusuna "İyi bir politikacıysa ve değerlerimizi, siyasi görüşlerimizi temsil ediyorsa neden olmasın?" diye yanıtladı. Brinkhaus bu röportajı Şubat ayının sonunda verdi. Ancak Alman politikacının açıklamaları Çarşamba günü Bild gazetesinde yayımlandıktan sonra gündeme oturdu. Brinkhaus'un sözleriyle ilgili demeçler üst üste geldi. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti CDU teşkilat başkanı Vincent Kokert, "Tanrı aşkına, Ralph Brinkhaus'un böyle bir şey söylediğine inanamıyorum... Hayır, buna gerçekten inanamıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

CDU'nun ismindeki "Hristiyan" kelimesi Parti Yönetim Kurulu üyelerinden Elisabeth Motschmann, İslam'ın CDU değerleriyle bağdaştırılabileceği yönünde görüş bildiren Brinkhaus'un fikrine katılmadığını belirtti. Motschmann, "İslam'ın değerleri bizim değerlerimizden çok farklı. Erkek ve kadının eşit haklara sahip olması konusunu buna örnek gösterebiliriz" diye konuştu. CDU/CSU Parlamento Grup Başkanı Brinkhaus, söz konusu röportajda, liderlik vasıfları konusunda insanların değerlerinin dinlerinden daha önemli olduğunu söylemişti. Brinkhaus, "CDU bir dini topluluk değil. Bizi Katolik Kilisesi'nden ayıran da bu" demişti. Ancak bazı milletvekilleri, partinin ismindeki "Hristiyan" ifadesini hatırlatarak Müslüman bir CDU lideri olamayacağını savundu. Bild'e konuşan CDU milletvekili Eberhard Gienger, "Partinin ismindeki 'C' rastgele seçilmedi" dedi. Gienger ayrıca sadece CDU'dan değil, hiçbir partiden Müslüman bir siyasetçinin Almanya başbakanı olmaması gerektiğini söyledi. CDU'lu vekil, "Müslüman bir başbakan, Almanya'da çoğunluğu da Müslümanların oluşturduğu izlenimi verir... Ancak böyle değil" diye konuştu.