Merkel'in partisinde Thüringen krizi

Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığını bırakacağını ve seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.Almanya'nın Thüringen eyaletinde aşırı sağcıların desteğiyle hükümet kurma girişiminin yol açtığı siyasi krizin federal düzlemdeki etkileri sürüyor.

Başbakan Angela Merkel'in Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), parti genel başkanlığını bırakacağını ve önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada AKK'nın parti merkez yönetim kurulunda yaptığı konuşmada "parti içindeki bazı kesimlerin Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile açıklığa kavuşmamış ilişkileri bulunduğunu" söylediği ve bu iki partiyle işbirliğine net bir şekilde karşı olduğunu kaydettiği belirtildi.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığıyla başbakanlığın tek elde olması gerektiğini düşündüğünü, bu nedenle yaz aylarında başbakan adaylığı sürecini organize ederek genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.