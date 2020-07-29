Merkez Bankası, 2020 enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı: Ekonomistler nasıl yorumladı?

TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon %12,62 olarak gerçekleşmişti.

Uysal ayrıca, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 6,2) gerçekleşeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Enflasyon Raporu'nun 2020 yılı üçüncü sayısının sunumunda konuşan Uysal, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Ekonomistlerin ve analistlerin TCMB'nin enflasyon beklentisiyle ilgili olarak yaptığı en büyük eleştiri, politika faizinin bu tahminle uyumlu olmaması.

Diğer taraftan, salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlara bağlı olarak birim maliyet artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0,2 puan olarak hesapladık. Ayrıca, yılın ikinci çeyreğindeki tahmin sapması ve enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin yıl sonu enflasyon tahminine 0,3 puan katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz.

2020 yıl sonu enflasyon tahminini 1,5 puanlık güncellemeyle yüzde 7,4'ten yüzde 8,9'a çektik. Bir önceki rapor dönemine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı yukarı yönlü güncelleme, tüketici enflasyonu tahminini 0,5 puan yükseltirken; 2020 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki artış enflasyon tahminine 0,2 puan yukarı yönlü etki yaptı. Çıktı açığında yapılan yukarı yönlü güncelleme ise enflasyon tahminini 0,3 puan yukarı çekti.

Stratejist Orkun Gödek ise "Enflasyon Raporu sunumundan beklentim en az 1-1,5 puan yukarı yönde revizyon yapılmasıydı. TCMB halihazırda beklentilerin gerisinde kalmaya devam etse de nispeten daha gerçekçi durmuş oldu. Politika faizi-enflasyon konusu ise tartışılmaya devam eder" yorumunda bulundu.

Ekonomist Özlem Bayraktar ise negatif faizin böylece resmileştiğini söyledi.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TCMB 2020 sonu enflasyon tahminini %7,4'ten %8,9'a yükseltti. %8,25 olan politika faizinin üzerinde. Nasıl olacak?" yorumunda bulundu.

TCMB'nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yorum yapan ekonomistler ise Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi ve politika faizi arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Çoğu ekonomiste göre ise faiz düşerse enflasyon artıyor; diğer bir tabirle enflasyon artarsa düşmesi için faizi de artırmak gerekiyor.

TCMB, son 10 toplantının dokuzunda 9'unda faiz indirmiş, Haziran toplantısında ise bu tavrını sürdürmemişti.

Akademisyen Burak Arzova ise, "Böylece faiz mi enflasyona neden oluyor yoksa enflasyon mu faize tartışması da sonlanmış oldu" dedi.

https://twitter.com/arzovaone/status/1288396129042870272?s=20

'Faizleri yükseltmesi gerekir'

Ekonomist Mustafa Sönmez ise enflasyon beklentisi ve faiz arasındaki bu uyumsuzluk sonucu faizlerin yukarı çekilmesi gerektiğini ancak 'Merkez Bankası'nın bunu yapamayacak bir kuruma dönüştüğünü' söyledi.

https://twitter.com/mustfsnmz/status/1288390531903639552?s=20

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp de "Hiçbir Merkez Bankası Başkanı inanmadığı tahminleri paylaşmak, inanmadığı cevapları vermek durumunda bırakılmamalı" dedi.

'Çok iyimser, piyasanın beklentisi çift haneli'

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise "Merkez Bankası halk gelirsiz, işsiz olacağı için talep düşecek fiyatlar az artacak diyor. Talihsizlik" yorumunda bulundu.

Ekonomist Özlem Derici Şengül, TCMB'nin enflasyon beklentisinin çok iyimser olduğunu ve piyasaların çift haneli bir enflasyon beklediğini söyledi.

https://twitter.com/RecepAtakan68/status/1288402436026245120?s=20