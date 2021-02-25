Merkez Bankası Açıklaması Borsaları Olumlu Etkiledi

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerine 3 yıldan önce ulaşamayacağını belirtti. Bu da FED’in salgının ardından fiyatlarda olası ani artışı önlemek için uzun süre daha faiz oranlarını değiştirmeyeceği anlamına geliyor.

Powell’ın açıklamasının ardından Nasdaq ve Dow Jones endeksleri yükselişe geçti.

S&P endeksi de arka arkaya dördüncü gününde yükseliş kaydetti.

S&P 500 finans endeksi yüzde 1,9 oranında artışla rekor kırarken yüksek seyreden teknoloji hisselerinin yer aldığı S&P 500 Büyüme endeksi son birkaç gündür baskı altındaydı.

Microsoft, Amazon, Facebook ve Apple’ın hisseleri yüzde 0,3 ile 1 arasında düşerken Netflix ve Alphabet hisseleri daha önceki düşüşlerini telafi etti.

Borsa uzmanı David Yepez, büyüme hisse senetlerinden değer hisse senetlerine bir kayma yaşandığını ancak durumun yavaş yavaş normale döndüğünü, hatta büyüme hisse senetlerine doğru biraz daha kayma yaşanabileceğini kaydetti.

Tesla hisseleri, sert düşüşün ardından yatırımcı Cathie Wood’un Ark Invest fonu tarafından şirketin 171 milyon dolarlık hissesinin satın alınmasının ardından yüzde 4,8 yükseldi.

S&P, Dow Jones ve Nasdaq borsalarının üçü de yükselirken Dow ve S&P 500 borsaları Kasım ayından bu yana en iyi ayını geçirmiş oldu.

Uber firmasının hisseleri ise sektördeki Çinli rakibi Didi Chuxing Teknoloji firmasının Batı Avrupa piyasasına giriş yapacağını açıklamasının ardından yüzde 2,21 değer kaybetti.

