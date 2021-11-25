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Merkez Bankası Başkanı Banka Yöneticileriyle Görüştü

25.11.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döviz kurundaki yükselişin ve Türk lirasında yaşanan rekor değer kaybının ardından banka yöneticileriyle görüştü. Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün piyasadaki dalgalanmanın üstesinden gelebildiğini söyledi

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döviz kurundaki yükselişin ve Türk lirasında yaşanan rekor değer kaybının ardından banka yöneticileriyle görüştü. Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün piyasadaki dalgalanmanın üstesinden gelebildiğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını ve bankacılık sektörünün çok güçlü olduğunu belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Kavcıoğlu, faiz indirimi ve başka konularda banka yöneticilerini bilgilendirdiklerini; sektör, merkez bankası ve BDDK’nın uyum ve güçlü bir iletişim içinde olduğunu söyledi.

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından Türk lirasının ABD doları karşısındaki performansında bir değişiklik olmadı. Türk lirası dolar karşısında 12,025’ten işlem gördü. Türk lirası son iki günde yaşadığı toparlanma öncesinde Salı günü dolar karşısında değer kaybetmiş, ABD doları 13,45’e yükselmişti.

Türkiye Bankalar Birliği de toplantının ardından yaptığı açıklamada, küresel ve yurtiçi gelişmelerin, piyasaların ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin ele alındığını belirtti, toplantının çok faydalı olduğunu kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan katılımcılardan biri BDDK’nın toplantıda “sermaye yeterlilik oranı” gibi önlemleri değerlendireceğini belirtti. BDDK’dansa konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Reuters’a konuşan bazı yetkililerse Erdoğan’ın kendi hükümeti içinden gelen politika değişikliğine gidilmesi yönündeki çağrıları bile görmezden geldiğini söyledi.

Türkiye’de yüzde 20’ye dayanan enflasyonla mücadele eden çok sayıda kişi fiyatlardaki artışın daha da tırmanacağından endişe ediyor. Muhalefetse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkeyi felakete sürüklemekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise merkez bankası politikasını savunarak “ekonomide bağımsızlık savaşını” kazanacağını söylüyor.

Ancak çok sayıda ekonomist faiz indirme kararını sorumsuzluk olarak nitelerken, muhalefetse erken seçim çağrısında bulunuyor.

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