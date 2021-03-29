Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

"Bunun sürdürülebilir büyüme için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini dikkate alacağız."

Kavcıoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi:

Bloomberg'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, "Nisan veya sonraki aylarda alınacak PPK kararlarında faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yeni görevinde ilk röportajını Bloomberg haber ajansına verdi. Şahap Kavcıoğlu, Nisan ayında ya da sonraki aylarda yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faizlerin indirileceği algısının doğru olmadığını söyledi.

Bloomberg röportajında Şahap Kavcıoğlu'na, bu görevden almalar sonrasında piyasaları TCMB'nin araç bağımsızlığının olduğuna nasıl ikna edeceği de soruldu.

Ağbal, dört ayı biraz aşan görev süresiyle Türkiye tarihinde en kısa Merkez Bankası Başkanlığı yapan isimler arasında yer aldı.

Naci Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla 21 ay içerisinde üçüncü kez Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş oldu.

Resmi Gazete'de 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Kavcıoğlu ayrıca, "dalgalı kur rejimine bağlı kalacaklarını, kurların serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağını" vurguladı.

Şahap Kavcıoğlu bu soruya, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir" yanıtını verdi, TCMB'nin "para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini" söyledi.

Kavcıoğlu, Ağbal yönetimiyle ilgili sorulara ise prensip ve etik olarak daha önceki kararlar hakkında yorum yapmayı doğru bulmadığı yanıtını verdi.

'**Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz**'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir" dedi.

Goldman Sachs bir raporunda göre geçen yıl Türk bankalarının döviz rezervlerinin 100 milyar dolarından fazla bir kısmını lirayı desteklemek için kullandığını açıklamıştı.

Bu durum, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından soruşturma çağrılarına yol açmış, hükümet ise cari açığın finansmanı için rezervlerin kullanıldığını belirtmişti.

Röportajda, "Her dönemi kendi şartları ve koşulları içerisinde değerlendirmek lazım. Türkiye son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve sonrasındaki pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ile mücadele etmek durumunda kaldı" diyen Kavcıoğlu, "Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

