Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim.



Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim.



Mekânı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 3, 2021



