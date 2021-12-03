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  4. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

03.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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Şahap Kavcıoğlu
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