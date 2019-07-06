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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir? (Murat Uysal kariyeri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 07:13 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması adeta şok etkisi yarattı. Çetinkaya'nın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Murat Uysal atanırken, herkes 'Murat Uysal kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın kariyeri...

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir? (Murat Uysal kariyeri)

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Temmuz 2019 bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı.

Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gündeme bomba gibi düşen atama kararının ardından herkes 'Murat Uysal kimdir?' sorusuna yanıt arıyor.

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

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