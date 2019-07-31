Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2019-3'üncü Bilgilendirme Toplantısı'nda enflasyon tahminlerini açıkladı. Murat Uysal, enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini söyledi. Uysal "Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yılsonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yılsonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yılsonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Nisan ayında yüzde 14,6 olarak açıkladığımız 2019 yılsonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 13,9’a indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü katkıların birbirini dengelemesiyle 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. 2019 yılsonuna dair enflasyon tahminimizi, 0,7 puan aşağı yönlü güncelledik."

'RİSK PRİMİ, HAZİRAN ORTALARINDA GERİLEDİ'

​Uysal, küresel iktisadi faaliyetlere ilişkin bilgiler vererek ülke para politikalarındaki gevşemenin belirginleşmesini, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarını artırabilecek bir unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yılın ilk yarısında belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden olumsuz ayrıştığına işaret eden Uysal, ülkenin risk priminin Haziran ortalarından sonra gerilediğini bildirdi. Murat Uysal, arz ve talep koşullarının etkisiyle kredi büyümesinin 2'nci çeyrekte zayıf bir görünüm izlediğini, tüketici enflasyonunun yılın 2'nci çeyreğinde yaklaşık 4 puan düşerek yüzde 15,7’ye gerilediğini kaydetti.

'SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUNU KORUDUK'

Uysal, "Sıkı para politikası duruşuna bağlı olarak gerileyen enflasyon beklentileri, işlenmemiş gıda enflasyonunda ürün arzına bağlı olarak meydana gelen yavaşlama, iç talep koşullarındaki zayıf seyir ve ılımlı seyreden emtia fiyatlarının bu çeyrekte enflasyondaki iyileşmeyi destekleyen unsurlar. İktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde Nisan Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğumuz görünümle uyumlu olarak kısmi bir toparlanma kaydetti. 2'nci çeyrekte de iktisadi faaliyetteki bu eğilimin ılımlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yılın ilk yarısında, toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkı vermeye devam ettiğini ifade edebiliriz. Yılın ilk yarısında fiyat istikrarına yönelik riskler doğrultusunda sıkı para politikası duruşunu koruduk. Parasal sıkılaştırmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2'nci çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi" dedi.