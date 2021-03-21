Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi piyasaları nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal cuma gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylelikle Türkiye'de son iki yılda üç TCMB başkanı değişmiş oldu. Bu kararın piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda ise uzmanların ve analistlerin görüşleri karamsar bir tablo çiziyor. Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio, yayımladığı piyasa notunda TL'nin birkaç gün içinde yüzde 10-15 kadar düşmesinin beklenebileceğini aktardı. Maggio, pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla beraber Türk Lirası'nda satış dalgasının başlamasını bekliyor. Dolar/TL kurunun 7,50; 7,79 ve 8,00 seviyelerine kolaylıkla çıkabileceğini söyleyen Maggio, Türk yetkililerin bu satış dalgasına karşı bazı önlemler alsa da bunların uzun vadede başarılı olmasını beklemenin zor olduğunu aktardı. Londra merkezli BlueBay varlık yönetimi şirketi gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash ise Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu kamu politikaları açısından Brexit kadar kötü bir karar; ülke tarihinde hatırladığım en kötü kararlardan biri" yorumunda bulundu.

Ash de, "Piyasalar bu konuda ne düşündüklerini pazartesi günü açıklayacak ve büyük ihtimalle bu çirkin bir tepki olacak" dedi. Cuma günü akşam saatlerinde 7,18'e kadar çekilen dolar/TL haftayı 7,21'den kapatmıştı. Euro/TL de 8,60'ın hemen altında kapanış yaptı. Faiz 200 baz puan artırılmıştı Naci Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, geçen hafta politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan artırmıştı. Böylece faiz yüzde 17'den yüzde 19'a çıktı. Reuters haber ajansının anketinde 100 baz puanlık faiz artırımı bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ağbal'ın görevden alınması, hükümetin yüksek faizden memnun olmayan politikalarının bir yansıması olarak yorumlanıyor. ### Kavcıoğlu'ndan ilk açıklamasında enflasyona vurgu Faizin artırılması kararı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yazarı olduğu Yeni Şafak gazetesi tarafından eleştirilmişti. Yeni Şafak, Ağbal'ın fotoğrafıyla birlikte "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetini atmış ve "Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor" demişti.

Diğer yandan Şahap Kavcıoğlu, TCMB başkanı olduktan sonraki ilk açıklamasını yayımladı. Kavcıoğlu, "TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini" belirtti. Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine de vurgu yaptı. Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. "Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır." Kavcıoğlu'nun pazar günü banka genel müdürleriyle görüşeceği de ayrıca açıklandı.

Kimi piyasa analistleri bu toplantıda pazartesi günü TL'de yaşanabilecek satış dalgasına karşı nasıl önlem alınacağının tartışılacağını tahmin ediyor. 'Düşük faizin kaygılandırıcı sonuçları olur' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır faizlerin düşük tutulması gerektiği görüşünü ciddi bir şekilde dile getiriyor. Erdoğan, faizlerin düşük tutulmasıyla enflasyonla mücadele edilebileceği görüşünde. TCMB başkanlığına atanan Kavcıoğlu da geçen ay Yeni Şafak gazetesine yazdığı makalesinde yüksek faizlerin dolaylı yoldan yüksek enflasyona yol açtığını aktarmıştı. Ancak ekonomistler, faizin yüksek tutulmasının enflasyonla mücadelede en önemli araçlardan olduğunu vurguluyor. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, en son BBC Türkçe için yazdığı makalesinde, "Faizin düşmesinin bir ön koşulu var; o da enflasyonu düşürmek. Enflasyon düşmeden faiz düşürmek geri teper. Ekonomiyi canlandırmak şöyle dursun, daha çok kırılganlık yaratır" ifadelerini kullandı. Bu yüzden Kavcıoğlu'nun nasıl bir para politikası izleyeceği ve faiz konusunda nasıl bir tutum takınacağı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.