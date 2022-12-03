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'Merkez Bankası Başkanlığı' iddiası gündem oldu! Özgür Demirtaş sosyal medyadan yanıt verdi

03.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde yer buldu. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi kazanması halinde Demirtaş'a Merkez Bankası Başkanlığı teklif etti. Merak uyandıran iddia ile ilgili Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Merkez Bankası Başkanlığı' iddiası gündem oldu! Özgür Demirtaş sosyal medyadan yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yemek yediği, CHP liderinin 'Demirtaş'a seçimi kazanmları halinde Merkez Bankası Başkanlığı teklifinde' bulunduğu iddia edilmişti. Gündemi geniş yankı uyandıran iddiayla ilgili Demirtaş'tan açıklama geldi.

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İDDİALARA YANIT VERDİ

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmaları halinde Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a Merkez Bankası Başkanlığı için teklifte bulundu" iddiasıyla ilgili Demirtaş, bu haberin doğru olmadığını belirtti.

"Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile baş başa yemek yedi. Seçim stratejilerinin ele alındığı yemekte Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunduğu ve Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği belirtildi" iddiasına da yanıt veren Demirtaş "Daha önce yazdığım gibi bu teklif haberi doğru değil" dedi.

"SİYASETE İSTETĞİM VE İLGİM YOK"

Açıklamasının devamın Demirtaş şunları ifade etti:

"Arkadaşlar: Çok kez yazdığım gibi: Benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yo. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum.

Elbette Türkiye’nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım.

"ÖNEMLİ OLAN ALIM GÜCÜMÜZÜN ARTMASI"

Ülkede sadece ben değil, binlerce güzel insan var yardım edebilecek. Önemli olan alım gücümüzün artması. Son yıllarda alım gücü çöktü.

Çok uyarılar yapıldı 10 yıldır. Umarım bu uyarılar bir gün herhangi bir siyasi parti tarafından dinlenir.

Hangi siyasi parti, Bilim insanları ve uzmanlar ile beraber karar verirse ülke için doğru yapar.

Dünya çapında parasal politikalar sıkılaşınca, Bilimle karar veren ülkeler ayakta kalıyor lütfen unutmayın."

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Demirtaş

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