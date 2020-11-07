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Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı! Naci Ağbal kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 03:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Peki Merkez Bankası Başkanlığı'na atana Naci Ağbal kimdir, işte detaylar...

Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı! Naci Ağbal kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği'ne de Nihat Zeybekci atandı.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

Naci Ağbal, 7 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.

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