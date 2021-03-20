Merkez Bankası Başkanlığı’na Şahap Kavcıoğlu Atandı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Cuma gecesi (19 Mart) yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal geçen yılın Kasım ayında Murat Uysal’dan görevi devralmasından bu yana Merkez Bankası Başkanlığını yürütüyordu. Naci Ağbal daha önce Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım hükümetlerinde maliye bakanlığı görevini üstlenmişti. Ağbal, Merkez Bankası başkanlığından önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanıydı.

Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazıları yazan Kavcıoğlu, 26. dönemde AKP Bayburt milletvekilliği görevini yürütmüştü.

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’na 20 ay içinde atanan dördüncü başkan oldu.

TBMM’nin resmi sayfasındaki özgeçmişine göre Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'da İşletme eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

