Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Çetinkaya, 2019 için yüzde enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürüldüğünü söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin ayrıntıları bugün Ankara'da kamuoyu ile paylaştı.

Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürdüklerini, 2020 için enflasyon tahminini de yüzde 9,3'ten 8,2'ye çektiklerini açıkladı.

Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde enflasyona düşüş yönünde daha fazla katkı vereceğini öngördüğümüz çıktı açığının 2019 yılı enflasyon tahmini üzerindeki sınırlayıcı etkisini 0,3 puan olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın, birim iş gücü maliyetleri üzerinden yıl sonu enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici etki geleceğini hesaplıyoruz. Bu çerçevede, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,6 puan aşağı çektik. 2020 yılı enflasyon tahminini ise yüzde 9,3'ten yüzde 8,2'ye düşürdük" açıklaması yaptı.

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