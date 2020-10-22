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Merkez Bankası Faiz Artışına Gitmedi Kur Yükseldi

22.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası PPK toplantısı öncesinde 7,78’e kadar gerileyen Amerikan Doları, politika faizindeki oranın değiştirilmemesinin ardından önce 7,97’ye yükseldi, daha sonra 7,93-9,94 aralığına çekildi

Merkez Bankası Faiz Artışına Gitmedi Kur Yükseldi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ‘politika faizi’ olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi. Geçen ay yaptığı toplantıda politika faizini 200 baz puan arttırarak yüzde 10,25’ye yükselten PPK, böylelikle bu oranı korumuş oldu.

Merkez Bankası PPK toplantısı öncesinde 7,78’e kadar gerileyen Amerikan Doları, politika faizindeki oranın değiştirilmemesinin ardından önce 7,97’ye yükseldi, daha sonra 7,93-9,94 aralığına çekildi. Türk Lirası’nın, Amerikan Doları karşısındaki kaybı da yaklaşık yüzde 2’yi buldu. Çarşamba günü 9,26’dan kapanan Euro/TL paritesi de gün içinde 9,20’ye çekilmekle birlikte karar sonrası 9,38’e yükseldi.

Borsa İstanbul da faiz kararına negatif tepki verdi. BIST 100 Endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 gerilerken borsada işlem gören bankalar endeksindeki kayıp ise yüzde 3 seviyesinde.

Merkez Bankası: ‘‘Üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber belirsizlikler devam etmektedir’’

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplantıyla ilgili yayınladığı basın duyurusunda Türk ekonomisinde bir toparlanma içinde olduğunu vurgularken küresel belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamada, ‘‘Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir’’ ifadelerine yer verildi.

‘‘Kurul enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir’’

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, enflasyonda düşüş için temkinli para politikasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı: ‘‘Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.”

Prof. Kozanoğlu: ‘‘Faiz kararı, enflasyonu da artırıcı bir rol oynayacaktır’’

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hayri Kozanoğlu, geçen ay iki puanlık faiz artışının piyasa beklentisinin üzerinde olduğunu, bu ay ise piyasanın en az iki puan artış beklerken hiç artış yapılmamasının stratejik bir çelişki olduğunu söyledi.

Kozanoğlu, ‘‘Metnin gidişine bakıldığında insan son dakikada faiz artışında vazgeçildiği hissine kapılıyor. Bildiğiniz gibi merkez bankalarının başlıca misyonlarından biri oynaklıkları en aza indirmektir. Geçen ay temel beklenti artış yapılmayacağı yönündeydi. Ancak beklenmeyen iki puanlık artış oldu. Kısa vadede dövizde aşağıya gidiş oldu. Ancak bugün yine geçen ayki seviyenin üstüne gelmişti. Şimdi bu faizin sabit tutulması kararıyla birlikte kurda hızlı bir artış oldu. Merkez Bankası, Eylül ayında faizi yüzde 1 artırsa bu sürpriz sayılırdı. Ekim beklentisi ise yüzde 1’e otururdu. Bugün de bir puan artsa yine aynı orana gelmiş oldurdu ve olumlu hava eserdi. Bu strateji izlense daha doğru olmaz mıydı? Faiz kararı, enflasyonu da artırıcı bir rol oynayacaktır’’ dedi.

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