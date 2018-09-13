Merkez Bankası Faiz Arttırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkardı. Faiz arttırımı kararıyla dolar bir ara 6,03’e kadar geriledi.
Merkez Bankası bir haftalık repo faizini önemli derecede arttırdı.
Faiz arttırımının ardından Türk Lirası yüzde 3,4 değer kazandı.
Türk Lirası bu yıl içinde dolar karşısında neredeyse yüzde 39 oranında değer kaybetti.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ekonominin zayıflarken enflasyonun güçlendiğine vurgu yapıldı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun açıklamasında, “Merkez Bankası fiyat istikrarını korumak için bütün araçları kullanacaktır” denildi. Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyonun görünümünde önemli bir ilerleme sağlanana kadar korunacağı vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyümenin sürdürülmesi gerekçesiyle faiz arttırımına karşı çıkıyordu.
Bununla birlikte Erdoğan Ankara’da yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu ve kararlarını kendisinin aldığını kaydetti. Erdoğan, aynı zamanda faiz oranlarının dürülmesi gerektiğine inandığını da söyledi.
Erdoğan, “Gelin bu yüksek faiz oranlarını keselim” ifadesini kullandı.
Merkez Bankası’nı eleştiren Erdoğan, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini sürekli yanlış hesapladığını da kaydetti.
Bu arada Türk Lirası’nı güçlendirmek adına hükümet bir kararname yayınlayarak emlakların ve araçların kiralanması ve satışında yabancı paranın kullanılmasını yasakladı.
Kararnameye göre yabancı para cinsinden yapılan tüm satış ve kira sözleşmeleri Türk Lirası’na çevrilecek.
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