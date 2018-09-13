Merkez Bankası Faiz Arttırdı

Bununla birlikte Erdoğan Ankara’da yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu ve kararlarını kendisinin aldığını kaydetti. Erdoğan, aynı zamanda faiz oranlarının dürülmesi gerektiğine inandığını da söyledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun açıklamasında, “Merkez Bankası fiyat istikrarını korumak için bütün araçları kullanacaktır” denildi. Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyonun görünümünde önemli bir ilerleme sağlanana kadar korunacağı vurgulandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkardı. Faiz arttırımı kararıyla dolar bir ara 6,03’e kadar geriledi.

Erdoğan, “Gelin bu yüksek faiz oranlarını keselim” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nı eleştiren Erdoğan, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini sürekli yanlış hesapladığını da kaydetti.

Bu arada Türk Lirası’nı güçlendirmek adına hükümet bir kararname yayınlayarak emlakların ve araçların kiralanması ve satışında yabancı paranın kullanılmasını yasakladı.

Kararnameye göre yabancı para cinsinden yapılan tüm satış ve kira sözleşmeleri Türk Lirası’na çevrilecek.

