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Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 16'ya indirildi

21.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi. Karar, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısı sonrası açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 16'ya indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi. Karar, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısı sonrası açıklandı.

Reuters haber ajansına konuşan 21 ekonomistten 10'u 50 baz puan, 10'u da 100 baz puanlık bir faiz indirimi öngörmüştü.

TCMB, 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Faiz indirimi kararı sonrası Dolar/TL kuru artmış; kurdaki yükseliş trendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden alması sonrası sürmüştü.

BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, TCMB Başkan Yardımcısı; Prof. Dr. Yusuf Tuna ise PPK üyesi olarak atanmıştı.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktisatçılar tarafından eleştirilen "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" görüşüne paralel şekilde, faiz artışının enflasyonda da artışa yol açacağını savunmuş bir isim.

Şahap Kavcıoğlu, Mart ayında göreve gelmesi sonrası "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.

Ancak Kavcıoğlu'nun yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 19,25'e yükselerek politika faizini aşması sonrası "Çekirdek enflasyonu esas alacağız" ifadelerini kullanması, Türkiye'de bazı ekonomistlerce faiz indirimi hazırlığının sinyali olarak yorumlanmış ve TCMB de 16 ay sonra ilk kez faiz indirmişti.

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