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Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 475 baz puan artırılarak % 15'e yükseltildi

19.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 475 baz puan artırılarak % 15'e yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. Bu kararla politika faizi % 15'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu, görevden alınan Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasının ardından ilk kez toplanmıştı.

Kurulun alacağı faiz kararı merakla bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" demişti.

Ayrıntılar birazdan...

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