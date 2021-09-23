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Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 18'e düşürüldü

23.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 18'e düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

TCMB, Ocak ve Şubat aylarında politika faizini yüzde 17 seviyesinde tutmuştu.

Mart ayında 200 baz puanlık artırım kararı ile faizin yüzde 19'a yükseltilmesi sonrası Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Ağbal'ın yerine göreve atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktisatçılar tarafından eleştirilen "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" görüşüne paralel bir şekilde, faiz artışının enflasyonda da artışa yol açacağını savunmuş bir isim.

Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesi sonrası ise "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.

Ancak Kavcıoğlu'nun geçen ay yıllık enflasyonun yüzde 19,25'e yükselerek politika faizini aşması sonrası "Çekirdek enflasyonu esas alacağız" ifadelerini kullanması, Türkiye'de bazı ekonomistlerce faiz indirimi hazırlığının sinyali olarak yorumlanmıştı.

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