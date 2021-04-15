Merkez Bankası faiz kararı: Yüzde 19 olan politika faizi değişmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 19 olan politika faizini değiştirmedi. Bu, Merkez Bankası'nın, Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde açıkladığı ilk faiz kararı oldu.

Daha önce Foreks anketine katılan 22 ekonomistin 21'i faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunmuştu.

Bir ekonomist ise faizin 100 baz puan artışla yüzde 20 seviyesine yükseltileceğini öngörmüştü.

TCMB, Ocak ve Şubat aylarında politika faizini yüzde 17 seviyesinde tutmuştu.

Geçen ay 200 baz puanlık artırım kararı ile faizin yüzde 19'a yükseltilmesi sonrası Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Ağbal'ın yerine göreve atanan Şahap Kavcıoğlu ise "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.