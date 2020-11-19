Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Ekonomistlere göre bundan sonra ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenen faiz kararı sonunda açıklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu, 475 baz puan artışla politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'nin faiz kararı, piyasaların beklentisine paralel bir şekilde gerçekleşti.

Her ne kadar ekonomistler bu kararı olumlu karşılasa da bundan sonra izlenecek para politikası açısından sadece bu faiz artışının yeterli olmadığı görüşünde.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, bu kararın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor; ancak merkez bankası bağımsızlığı yolunda atılmış kalıcı bir adım olduğunu düşünmüyor.

Demiralp, "Bu adımı daha ziyade finansal krizi engelleyebilmek amacı ile hükümetten çıkan bir izin olarak yorumluyorum" diyor.

Ekonomist Arda Tunca, "Bu karar TCMB'nin güvenilirliğine olumlu bir katkıdır, ancak kredibiliteyi kazanmış mıdır? Bunun için daha uzun bir yol var. Bir PPK kararıyla kredibiliteyi geri kazanamaz" yorumunda bulunuyor.

TCMB'nin faiz kararını açıkladığı metne atıfta bulunan Tunca'ya göre, dolarizasyon ve Covid-19 gibi geçici unsurlara çok fazla vurgu var. Tunca, "Oysa ki para politikasının temel felsefi duruşuna, parasal istikrara dair daha fazla şey görmek isterdik" diyor.